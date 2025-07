Vers une batterie record pour l'iPhone 17 Pro Max

Selon une fuite provenant de l'utilisateur "Instant Digital" sur Weibo, l'iPhone 17 Pro Max sera équipé de la plus grande batterie jamais vue dans un iPhone, avec une capacité d'environ 5 000 mAh. Associée à la puce A19 Pro toujours plus efficace, l'autonomie risque d'être incroyable sur le plus cher des téléphones Apple.

Une capacité de batterie jamais vue sur iPhone

Le leaker a fourni un comparatif des capacités des batteries des modèles iPhone Pro Max :

iPhone 11 Pro Max : 3 969 mAh

iPhone 12 Pro Max : 3 687 mAh

iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh

iPhone 15 Pro Max : 4 422 mAh

iPhone 16 Pro Max : 4 676 mAh

iPhone 17 Pro Max : ~5 000 mAh

Actuellement, Apple annonce une autonomie de 33 heures pour l'iPhone 16 Pro Max, une amélioration par rapport aux 29 heures de l'iPhone 14 Pro Max et aux 28 heures de l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 12 Pro Max étant à 20 heures. Avec 300 mAh supplémentaires, l'iPhone 17 Pro Max pourrait atteindre environ 35 heures d'autonomie, voire plus, grâce aux gains d'efficacité de la puce A19 Pro et du modem Snapdragon X80 de Qualcomm.



Bien que le bilan d'Instant Digital en matière de fuites Apple soit entaché de certaines erreurs, le leaker a prédit avec précision certains produits tel que l'iPhone 14 jaune en 2023, le verre dépoli à l'arrière des iPhone 15 et 15 Plus, la mise à jour mineure de l'Apple Watch Series 9, la capture vidéo spatiale sur l'iPhone 15 Pro, les caméras frontales orientées en mode paysage des iPad Air et iPad Pro, l'option d'écran nano-texturé de l'iPad Pro M4, la capacité de la batterie de l'iPhone 16 Pro ou encore la compatibilité continue des bracelets Apple Watch jusqu'à la Series 10.