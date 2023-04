iPhone 15 : Apple prévoit une couleur verte et un verre dépoli à l'arrière

Nous sommes plus qu'à quelques mois de l'annonce des iPhone 15, les rumeurs qui étaient peu nombreuses en début d'année commencent à s'accélérer au fil des semaines qui passe. Si on a eu le droit à une multitude d'informations à propos des boutons sur le côté gauche des iPhone 15 Pro, place maintenant à quelques détails intéressants qui concerne les modèles non Pro.

Une nouvelle couleur et un nouveau verre pour l'arrière

Ce qu'on reproche régulièrement à Apple lors de la sortie de nouveaux iPhone, c'est le peu de changements sur le design global des iPhone Pro et non Pro. Pour la gamme iPhone 15, il ne faudra pas s'attendre à une masse d’améliorations sur le design, toutefois, Apple devrait réaliser quelques petites modifications sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus.



Les deux modèles auront le droit à une nouvelle option de couleur, selon une rumeur publiée sur le réseau social Weibo, Apple pourrait proposer la couleur vert cyan, une teinte de vert bleuté très vive et lumineuse, qui se situe entre le vert et le bleu dans le spectre des couleurs.

Autre révélation intéressante, à l'arrière de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, Apple travaille sur un tout nouveau "verre dépoli", cela pourrait donner une apparence floue ou mate au dos de l'iPhone. Pour l'instant, Apple utilise un design en verre brillant à l'arrière de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus, mais pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, l'entreprise emploie une finition mate givrée (qui donne une sensation un peu plus premium).



Cette information qui indique clairement l’usage d'un nouveau verre à l'arrière des iPhone 15 et iPhone 15 Plus pourrait laisser sous-entendre que les deux futurs iPhone connaîtront des changements au niveau de leur design. Il sera intéressant d'observer les autres rumeurs qui aborderont la prochaine gamme d'iPhone !