Un Apple Store anglais se prépare déjà à la sortie de l'iPhone 15

Un Apple Store situé au Royaume-Uni s'attend à une fréquentation inhabituellement élevée à l'automne prochain, une période qui devrait notamment coïncider avec le lancement des nouveaux iPhone 15. Quelques semaines après la sortie des iPhone 14, il y en a donc qui anticipent ce qui se passera dans un an.

Une mobilisation un an à l'avance

D'après notre confrère de MacRumors, les employés Apple à Milton Keynes ont été informés qu'ils ne pourront prendre aucun congé entre le 15 septembre 2023 et le 7 octobre 2023, et entre le 2 décembre 2023 et le début du mois de janvier 2024. Les demandes de congés pendant cette période d'embargo ne seront pas autorisées par les responsables des magasins. Alors que l'on s'attend toujours à une augmentation de la fréquentation des magasins Apple à l'automne, autour du lancement des nouveaux appareils, en particulier des nouveaux modèles d'iPhone, et pendant la période des fêtes, la dernière instruction semble constituer un changement de protocole intéressant dans la région.

Apple a l'habitude d'interdire les congés immédiatement avant le lancement de nouveaux appareils et pendant la période des fêtes, et cette mesure est souvent communiquée directement aux employés quelques jours avant seulement, via une application de communication interne. Le dernier changement, qui interdit les congés environ un an à l'avance, a été communiqué de manière plus secrète par le biais d'un mémo publié au niveau local.

Les directeurs de magasin affirment que l'instruction vient d'un niveau "supérieur au magasin", mais les employés de détail ne savent pas exactement d'où vient l'ordre dans la hiérarchie d'Apple. Le changement a été présenté aux employés comme un changement effectué "pour s'assurer que nous sommes mieux équipés pour l'année prochaine" pendant les "moments de haute vélocité".

On ne sait pas si cette mesure sera étendue à d'autres magasins, mais les dates ont clairement été choisies en rapport avec les futurs iPhone 15 qui devraient inaugurer le port USB-C, mais aussi généraliser la Dynamic Island. Les iPhone 15 Pro passeraient quant à eux à la nouvelle puce A17 en 3 nm. Il se murmure aussi que le design général évoluerait sur toute la gamme.



Maintenant, reste à voir si Apple fait tout cela pour l'iPhone ou pour un futur produit comme le casque AR/VR...