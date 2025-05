Apple prépare l'après M4 : M5, M6 et M7 déjà en développement pour l'IA

Alors que la puce M4 commence tout juste à s'installer dans l'ensemble de la gamme Mac et iPad, Apple ne perd pas de temps et prépare déjà les prochaines générations de ses processeurs maison. Les rumeurs concernant les M5, M6 et même M7 se multiplient, avec en prime un projet ambitieux de processeurs spécifiquement conçus pour les serveurs d'intelligence artificielle.

Une feuille de route ambitieuse pour les puces Apple Silicon

Le cycle d'évolution des puces Apple s'accélère. Lancée en mai 2024 sur l'iPad Pro puis déployée progressivement sur l'iMac, le Mac mini et les MacBook Pro en octobre de la même année, la puce M4 équipe désormais également les MacBook Air depuis mars 2025. Mais Apple regarde déjà vers l'avenir.

Selon les informations de Bloomberg, la puce M5 pourrait faire ses débuts dès la fin 2025 dans les prochains iPad Pro et MacBook Pro. Ces derniers ne devraient d'ailleurs pas connaître de refonte majeure de leur design à cette occasion. La Vision Pro pourrait également bénéficier de cette nouvelle génération de processeurs dans une future mise à jour.

Mais ce qui est plus surprenant, c'est que la firme de Cupertino travaillerait déjà sur les générations suivantes. Les puces M6 (nom de code "Komodo") et M7 (nom de code "Borneo") seraient en cours de développement, tout comme un processeur Mac plus avancé désigné sous le nom de "Sotra", dont les détails restent encore mystérieux.

Un processeur dédié aux serveurs d'IA pour booster Apple Intelligence

La révélation la plus intéressante concerne le projet "Baltra", un processeur spécifiquement conçu pour les serveurs d'intelligence artificielle d'Apple. Actuellement, l'entreprise utilise des puces M2 Ultra pour traiter les requêtes Apple Intelligence à distance, mais cette solution n'est visiblement pas optimale à long terme.

Ce nouveau composant, développé en collaboration avec Broadcom, pourrait proposer deux, quatre, voire six fois plus de cœurs CPU et GPU que l'actuelle M3 Ultra. L'objectif est clair : renforcer considérablement les capacités d'Apple Intelligence pour rattraper son retard face à la concurrence dans le domaine de l'IA.

Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large de développement de composants propriétaires sous la direction de Johny Srouji. Après avoir lancé son premier modem C1 dans l'iPhone 16e cette année, Apple prévoit un modem C2 pour les iPhone haut de gamme l'année prochaine, suivi d'une version C3 encore plus performante l'année suivante.

Cette accélération du développement des puces confirme la volonté d'Apple de maîtriser toujours plus sa chaîne d'approvisionnement et les technologies clés de ses produits. Avec le projet "Baltra" prévu pour 2027, l'entreprise prend position pour l'avenir de l'IA, un domaine où elle a pris un certain retard par rapport à des acteurs comme Google ou Microsoft, mais où elle compte bien jouer un rôle de premier plan dans les années à venir.



