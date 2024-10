Les indiscrétions nous le répètent encore et encore depuis plusieurs mois : Apple va annoncer et commercialiser prochainement les MacBook Pro avec la puce M4. Si pour des analystes et journalistes comme Ming-Chi Kuo et Mark Gurman il n’y a aucun doute, une nouvelle preuve vient corroborer tout cela.

La chaîne d’approvisionnement d’Apple se prépare à quelque chose

La prochaine étape pour Apple dans ses lancements de nouveaux produits va être l’annonce des MacBook Pro équipés de la puce M4. Selon des informations provenant de DigiTimes et de plusieurs autres rapports publiés depuis les vacances d’été, ces nouveaux modèles pourraient être dévoilés dès ce mois-ci. On comprend mieux comment des russes ont mis la main sur le nouveau MBP M4.



L’arrivée de ces nouveaux MacBook Pro entraîne inévitablement une augmentation des commandes de composants nécessaires à leur production. L’attention est donc portée sur les fournisseurs d’Apple, dont les prévisions financières et les revenus témoignent d’une activité plus importante que d’habitude.

Parmi les acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement, des entreprises comme Jarllytec et Shin Zu Shing ont vu leurs revenus augmenter considérablement au mois de septembre. Bien que l’on ne puisse pas confirmer avec certitude qu’Apple est à l’origine de ces commandes, il semble probable que ces entreprises soient en plein essor grâce à leur collaboration avec le géant californien, étant donné qu’elles sont des partenaires majeurs dans la fabrication des composants pour les MacBook Pro.

Une annonce surprise ou un événement virtuel ?

Alors que l’attente devient de plus en plus pressé pour les MacBook Pro M4, une question reste en suspens : la firme de Cupertino organisera-t-elle un événement spécial pour dévoiler ces MacBook Pro M4, ou optera-t-elle pour une annonce plus discrète via un communiqué de presse ? L’entreprise a déjà surpris le public hier après-midi en dévoilant l’iPad mini 7 via un simple communiqué, l’expérience pourrait donc se réitérer pour le MacBook Pro M4 qui est plus une « mise à jour de performance » plutôt qu’un nouveau MacBook Pro révolutionnaire. Un peu comme l’iPad mini 7 finalement…



