Un russe publie une vidéo du MacBook Pro M4 de 14 pouces

Une vidéo de déballage, qui montrerait un MacBook Pro de 14 pouces équipé de la nouvelle puce M4, a été publiée sur YouTube. Signée par la chaîne russe Wylsacom aux quelques 11 millions d'abonnés, la vidéo a commencé à faire le tour de Reddit et X, ex Twitter. Voici ce qu'il faut en retenir.

Un Mac M4 déjà aperçu

Ce MacBook Pro semble être le même que celui repéré sur des photos de la boîte partagées par le leaker ShrimpApplePro à la fin du mois de septembre. Selon lui, cet appareil était vendu à l'époque dans un groupe privé sur Facebook.

Bien qu'il soit difficile d'établir l'authenticité de l'ordinateur présent dans la vidéo, l'emballage confirme les quatre améliorations attendues pour le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces, dont les 16 Go de RAM d'office (enfin) :

Puce M4 : L'emballage indique l'inclusion d'une puce M4 avec un processeur à 10 cœurs, par rapport à la puce M3 à 8 cœurs du modèle actuel. Un benchmark Geekbench 6, montre que la puce M4 offre des performances jusqu'à 25 % supérieures à celles de son prédécesseur. Cela correspond à l'introduction par Apple de la puce M4 dans l'iPad Pro plus tôt cette année.

: L'emballage indique l'inclusion d'une puce M4 avec un processeur à 10 cœurs, par rapport à la puce M3 à 8 cœurs du modèle actuel. Un benchmark Geekbench 6, montre que la puce M4 offre des performances jusqu'à 25 % supérieures à celles de son prédécesseur. Cela correspond à l'introduction par Apple de la puce M4 dans l'iPad Pro plus tôt cette année. 16 Go de RAM : Conformément aux rumeurs suggérant que 16 Go de RAM pourraient devenir le nouveau minimum sur les futurs Mac, la boîte indique 16 Go de RAM pour le modèle de base. Toutefois, on ne sait pas s'il s'agit d'une configuration standard ou d'une option personnalisée disponible sur la boutique en ligne d'Apple.

: Conformément aux rumeurs suggérant que 16 Go de RAM pourraient devenir le nouveau minimum sur les futurs Mac, la boîte indique 16 Go de RAM pour le modèle de base. Toutefois, on ne sait pas s'il s'agit d'une configuration standard ou d'une option personnalisée disponible sur la boutique en ligne d'Apple. Trois ports Thunderbolt 4 : Le modèle de base du MacBook Pro 14 pouces semble être doté de trois ports Thunderbolt 4, une amélioration par rapport aux deux ports Thunderbolt 3 actuels.

Option de couleur Noir Sidéral : L'emballage suggère que la couleur Space Black pourrait être disponible pour le modèle de base, une couleur jusqu'à présent réservée aux configurations haut de gamme avec les puces M3 Pro ou M3 Max.

Des performances en hausse

De plus, pendant la vidéo, on voit le YouTuber réaliser plusieurs benchmarks, avec des résultats bien supérieurs aux précédents modèles, les M3. Il obtient par exemple 15 288 points dans le test CPU multi-core (contre 10 259 pour un MBP M3) ou encore 38 153 points dans le test OpenCL (contre 29 864 pour un MBP M3). L'appareil est même reconnu en tant que Mac16,1, un identifiant encore non utilisé chez Apple.



Mark Gurman a déclaré hier qu'Apple devrait annoncer les nouveaux Mac M4 à la fin du mois d'octobre, et que certains modèles pourraient être disponibles à l'achat dès le 1er novembre. Juste avant cela, une confidence d'un employé en Apple Store pointait dans la même direction, avec une sortie des nouveaux ordinateurs Apple en novembre. L'officalisation devrait avoir lieu dans les prochains jours.



La vidéo divulguée, qui peut être retirée de YouTube à tout moment à la demande d'Apple notamment, est disponible ci-dessous :