Le mode Performance enfin disponible sur le MacBook Pro 14 pouces (M3 Max)

Exclusif au MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max ou M2 Max, le mode Performance très utile pour les joueurs, débarque sur le MacBook Pro 14 pouces, comme nous l'avions vu cette semaine lors des tests du MacBook Pro M3 Max. Les deux générations précédentes avaient mis de côté la version 14 pouces en raison d'une conception trop étriquée dixit Apple. Mais la puce M3 Max (pas les autres) change à priori tout.

Si vous aviez manqué l'intérêt du mode Performances apporté par MacOS 12 Monterey et le MBP 16 pouces M1 Max, ce accélère la ventilation afin de refroidir au mieux la machine, permettant d'exploiter la puissance maximum de la machine lors de tâches gourmandes, dont le jeux et l'édition vidéo ou 3D.

Voici comment Apple explique ce mode :

Par défaut, votre Mac est réglé sur le mode Automatique pour équilibrer la consommation d’énergie et les performances. Le mode économie d’énergie réduit la consommation d’énergie pour augmenter l’autonomie de la batterie. Le mode Performance permet aux ventilateurs de tourner plus rapidement. La capacité de refroidissement supplémentaire permet au système de fournir des performances supérieures dans le cadre de charges de travail très intensives.



Le mode Performance peut accélérer les processus exigeants en ressources de traitement graphique, tels que l’étalonnage colorimétrique de vidéos aux formats 8K ProRes 4444 et 8K DNxHR. Lorsque le mode Performance est activé, vous pouvez constater une lecture plus fluide et une exportation plus rapide dans les applications de montage vidéo et 3D.



En mode Performance, le ventilateur peut tourner plus rapidement et émettre davantage de bruit. Le mode Performance peut être utilisé que votre Mac soit connecté à une source d’alimentation ou non.