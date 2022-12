Un iMac M3, MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro / Max et Mac mini M2 en 2023

En plus du nouveau Mac Pro, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max au début de l'année prochaine, selon Mark Gurman de Bloomberg. Le lancement de ces ordinateurs portables était initialement prévu pour cette année, mais il aurait été retardé en interne. De même, un iMac M3 pourrait arriver dans les douze prochains mois.

MacBook Pro 2023

Comme attendu, le journaliste américain nous rappelle qu'aucun changement majeur n'est attendu pour les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces, au-delà des options de puce améliorées et éventuellement d'une RAM plus rapide.



Les modèles actuels avec puces M1 Pro et M1 Max ont été lancés en octobre 2021 et présentaient un tout nouveau design avec une encoche dans l'écran, le retour d'un port HDMI, un port de recharge MagSafe 3 et un lecteur de carte SD. Les refontes sur la gamme sont rares, donc une simple révisions des spécifications en 2023 est logique.

iMac 2023

Plus étonnant en revanche, le journaliste américain a déclaré qu'un nouvel iMac équipé d'une puce M3 sera "probablement lancé à la fin de 2023 au plus tôt", sans donner plus de détails. L'iMac actuel a été lancé en avril 2021 avec la puce M1 et un design revu et coloré. Gurman a précédemment déclaré qu'Apple prévoyait de ne pas sortir un iMac avec la puce M2, la firme préférant sortir un iMac Pro avec une puce M2 Max voire M2 Ultra.

Mac mini 2023

Apple continue également de tester de nouveaux modèles de Mac mini avec les options de puce M2 et M2 Pro, mais il n'a pas communiqué de calendrier de lancement.