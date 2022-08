Les prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces entreront en production de masse au T4 2022 (Kuo)

Parce que l'innovation va vite et que la concurrence est particulièrement agressive, Apple devrait muscler sa gamme de MacBook Pro dans les prochains mois avec l'arrivée de nouveaux modèles. Une récente rumeur qui nous vient de l'analyste Ming-Chi Kuo mentionne la période probable du début de la production de masse.

L'analyste toujours bien renseigné Ming-Chi Kuo vient de dévoiler de nouvelles informations à propos des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui vont prochainement débarquer avec la puce M2.

En effet, Kuo estime que ces futurs MacBook Pro devraient entrer en production de masse dès le quatrième trimestre de cette année, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, le développement est certainement déjà terminée et qu'Apple est probablement dans une phase de production d'essai avec ses partenaires de fabrication en Chine.

Sur son compte Twitter, Ming-Chi Kuo explique également une mauvaise nouvelle, les prochains MacBook Pro ne proposeront pas la puce M2 en gravure 3 nm, les choses ne seraient pas encore complètement prêtes :



Selon Mark Gurman de Bloomberg, un nouveau MacBook Pro M2 et M2 Max serait déjà en cours de développement. Le journaliste a prédit que les prochains modèles "auront exactement le même design que les MacBook Pro actuellement commercialisés" et que les fonctionnalités seront quasiment identiques. Toutefois, on devrait retrouver davantage de ports, un chargeur MagSafe, un écran à plus haute définition et une caméra avant de meilleure qualité.

New 14" and 16" MacBook Pro with new processors will enter mass production in 4Q22. Given TSMC's guidance that the 3nm will contribute revenue starting in 1H23, processors of 14" and 16" MacBook Pro models may still adopt the 5nm advanced node.