Apple lance les MacBook Pro 14 et 16 pouces 2023 avec puce M2 Pro / Max

C'est officiel, en plus du Mac mini M2, Apple a annoncé aujourd'hui les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces équipés des processeurs M2 Pro et M2 Max, la puce nouvelle génération d'Apple qui offre aux utilisateurs professionnels des performances encore plus efficaces et une meilleure autonomie. Le tout, en conservant le design des modèles 2021.

Résumé du MacBook Pro 2023

Grâce à la M2 Pro / M2 Max - la puce la plus puissante et la plus efficace au monde pour un ordinateur portable professionnel dixit Apple - le MacBook Pro s'attaque à des tâches exigeantes, comme le rendu d'effets, qui est jusqu'à 6 fois plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus rapide, et l'étalonnage des couleurs, qui est jusqu'à 2 fois plus rapide.



S'appuyant sur l'efficacité énergétique largement prouvé avec la puce M1 d'Apple, l'autonomie de la batterie de MacBook Pro atteint désormais 22 heures, soit la plus longue jamais obtenue sur un Mac (et probablement un ordinateur portable aussi performant). Pour une connectivité améliorée, le nouveau MacBook Pro prend en charge le Wi-Fi 6E, qui est jusqu'à deux fois plus rapide que la génération précédente, le Bluetooth 5.3, ainsi que le HDMI 2.1 avancé, qui prend en charge les écrans 8K pour la première fois. Mieux, la bête peut être configurée avec jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée dans le modèle M2 Max, ce qui permet aux créatifs de travailler sur des scènes si volumineuses que les ordinateurs portables PC ne peuvent même pas les exécuter.

Pour compléter les caractéristiques inégalées du MacBook Pro, citons son célèbre écran Liquid Retina XDR compatible 120 Hz et rétro-éclairé par miniLED, son vaste éventail de connectivité, sa caméra FaceTime HD 1080p, son système audio à six haut-parleurs et ses micros de qualité studio.



Les clients peuvent commander les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces dès aujourd'hui, avec une disponibilité à partir du mardi 24 janvier.

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, nous explique :

Le MacBook Pro avec le silicium d'Apple a changé la donne, en permettant aux professionnels de repousser les limites de leurs flux de travail en déplacement et de faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles sur un ordinateur portable. Aujourd'hui, le MacBook Pro s'améliore encore. Avec des performances plus rapides, une connectivité améliorée et la plus longue autonomie jamais offerte par un Mac, ainsi que le meilleur écran d'un ordinateur portable, il n'y a tout simplement rien de tel.

Des performances de haut vol avec M2 Pro et M2 Max

Avec les puces M2 Pro et M2 Max, MacBook Pro est capable de fluidifier n'importe quel flux de travail professionnel dans un large éventail de disciplines, de l'art à la science en passant par le développement d'applications. Les utilisateurs qui cherchent à passer d'un modèle Mac à processeur Intel à un autre bénéficieront d'améliorations encore plus spectaculaires en termes de performances, d'autonomie, de connectivité et de productivité globale. MacBook Pro maintient également ses performances, que les utilisateurs soient branchés ou sur batterie. C'est l'un des avantages des puces Apple, elles ne chauffent pas, ou si peu.

MacBook Pro M2 Pro

Le MacBook Pro avec M2 Pro est doté d'un processeur à 10 ou 12 cœurs avec jusqu'à huit cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité pour des performances jusqu'à 20 % supérieures à celles de M1 Pro. Avec 200 Go/s de bande passante de mémoire unifiée - le double de M2 - et jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée, les utilisateurs peuvent s'attaquer à de gros projets et exécuter plusieurs applications professionnelles à une vitesse fulgurante. Un GPU de nouvelle génération comportant jusqu'à 19 cœurs offre jusqu'à 30 % de performances graphiques supplémentaires, et le moteur neuronal est 40 % plus rapide, ce qui accélère les tâches d'apprentissage automatique telles que l'analyse vidéo et le traitement des images. Le puissant moteur multimédia de M2 Pro déchire également les codecs vidéo les plus populaires, accélérant considérablement la lecture et le codage des vidéos tout en consommant très peu d'énergie.

Avec la puce M2 Pro, les animations dans le logiciel Motion sont rendues 80 % plus vite que sur le MacBook Pro à processeur Intel, et 20 % plus vite que sur la génération précédente. De quoi faire craquer n'importe quel client professionnel.

MacBook Pro M2 Max

Le MacBook Pro avec M2 Max pousse les flux de travail à l'extrême avec un GPU beaucoup plus grand, comportant jusqu'à 38 cœurs et offrant des performances graphiques jusqu'à 30 % supérieures à celles de M1 Max, et comprenant également 400 Go/s de bande passante de mémoire unifiée, soit le double de celle de M2 Pro. Avec jusqu'à 96 Go de RAM unifiée, le nouveau MacBook Pro 2023 repousse les limites de la mémoire graphique dans un ordinateur portable pour permettre des charges de travail graphiques intensives, comme la création de scènes avec une géométrie et des textures 3D extrêmes, ou la fusion de panoramas photographiques massifs. M2 Max est doté d'un processeur 12 cœurs de nouvelle génération, avec jusqu'à huit cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité qui offrent des performances jusqu'à 20 % supérieures à celles de M1 Max, et d'un moteur multimédia plus puissant que M2 Pro, avec une accélération ProRes 2 fois plus importante pour accélérer considérablement la lecture et le transcodage des médias.

Avec la puce M2 Max, le rendu des effets dans Cinema 4D est jusqu'à 6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro le plus rapide à base d'Intel et jusqu'à 30 % plus rapide que sur la génération précédente.

Connectivité améliorée

Comme le Mac mini 2023, le MacBook Pro est désormais doté de la technologie Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil plus rapide, ainsi que de la technologie HDMI 2.1 plus avancée, pour prendre en charge les écrans 8K jusqu'à 60 Hz et les écrans 4K jusqu'à 240 Hz. Sans oublier le Bluetooth 5.3, d'abord apparu sur les AirPods Pro 2. Ces nouvelles capacités s'appuient sur les options de connectivité polyvalentes déjà présentes dans MacBook Pro, notamment trois ports Thunderbolt 4 pour une connexion haut débit aux périphériques, un emplacement pour carte SDXC et la recharge MagSafe 3.

Prix et date

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 Pro est proposé à partir de 2 399 € et de 2 219 € (tarif Éducation) ; le nouveau MacBook Pro 16 pouces avec puce M2 Pro est proposé à partir de 2 999 € et de 2 759 € (tarif Éducation).



Les commandes sont ouvertes ce jour, et les livraisons débuteront le 24 janvier 2023.