Apple prépare discrètement une puce M4 Ultra pour relancer le Mac Pro

Alors que le Mac Studio a bénéficié d'une mise à jour en mars dernier, le Mac Pro fait toujours appel à la puce M2 Ultra de 2023. Cette situation pourrait bientôt changer grâce à l'arrivée d'un processeur inédit qui expliquerait le retard de la machine haut de gamme d'Apple.

Un processeur mystérieux découvert dans le code d'Apple

Des traces dans le code interne d'Apple révèlent l'existence d'un processeur M4 Ultra en développement, portant l'identifiant technique "t8152" et le nom de code "Hidra". Cette découverte, rapportée par Macworld, confirme qu'Apple n'a pas abandonné sa gamme Ultra pour la génération M4, contrairement à ce que laissait penser la stratégie adoptée pour le Mac Studio.

La présence de ces références techniques dans les systèmes d'Apple suggère que la firme de Cupertino teste activement cette nouvelle puce. L'identifiant suit la nomenclature habituelle de la famille M4, indiquant une intégration prévue dans l'écosystème matériel actuel. Le nom de code "Hidra" avait déjà été mentionné dans un rapport Bloomberg de janvier, suggérant un développement sur le long terme.

Cette puce M4 Ultra pourrait embarquer jusqu'à 32 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, avec une configuration de base à 96 GB de mémoire unifiée. Ces spécifications placeraient le futur Mac Pro dans une catégorie de performance nettement supérieure à l'offre actuelle, qui plafonne à 24 cœurs CPU et 76 cœurs GPU avec la puce M2 Ultra.

Le Mac Pro enfin à la hauteur de ses ambitions

Le choix d'attendre une puce M4 Ultra pour renouveler le Mac Pro témoigne de la volonté d'Apple de maintenir une hiérarchie claire entre ses machines professionnelles. Actuellement, le Mac Studio avec sa puce M3 Ultra surpasse parfois le Mac Pro en termes de performances brutes, créant une situation paradoxale sur le marché. En revanche, il ne faudrait pas que la puce M4 Ultra se retrouve à son tour dans un Mac Studio d'ici deux ans, sinon cela créerait une nouvelle incohérence d'offre commerciale.

Cette situation rappelle les débuts difficiles du Mac Pro Apple Silicon, dont la transition depuis l'architecture Intel avait soulevé des questions sur la différenciation avec le Mac Studio. En réservant la puce M4 Ultra au Mac Pro, Apple rétablit une logique produit plus cohérente, où chaque machine occupe sa place dans la gamme.

La gravure en 3 nanomètres de seconde génération utilisée pour la famille M4 permet d'atteindre un meilleur rapport performance par watt, crucial pour une machine destinée aux workflows intensifs. Cette efficience énergétique pourrait permettre au futur Mac Pro de maintenir des performances soutenues même lors de tâches prolongées, tout en chauffant modérément.

Aucune date de sortie n'a été communiquée, mais la découverte de ces références techniques suggère que le développement progresse. Apple pourrait dévoiler cette machine lors d'un événement dédié, à l'image de ce qui s'était produit pour le Mac Studio M3 Ultra en mars dernier.



De notre côté, on pense qu'Apple ferait mieux d'abandonner le Mac Pro au profit du Mac Studio plus compact et moins cher. Cela ne semble pas être dans les plans pour le moment. Qu'en pensez-vous ?