Apple prépare la mise à niveau de ses serveurs IA avec des puces M4 Ultra

L’intelligence artificielle d’Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’intégration prochaine des puces M4 dans ses serveurs dédiés. Un changement majeur qui devrait intervenir dès 2025, selon les dernières informations du Nikkei Asia.

Une évolution stratégique pour l’IA d’Apple

Actuellement équipés de puces M2 Ultra, les serveurs d’Intelligence Apple (PCC - Private Cloud Compute) sont essentiels au traitement des requêtes IA les plus complexes. Ces modules permettent de gérer les fonctionnalités d’IA qui nécessitent plus de puissance que ce que peuvent offrir les appareils en local, tout en garantissant la confidentialité des données des utilisateurs grâce à un chiffrement de bout en bout.



Pour rappel, le PCC (Private Cloud Compute) est le système développé par Apple pour traiter les requêtes d’intelligence artificielle les plus complexes dans le cloud, tout en garantissant une confidentialité maximale des données utilisateurs. Ces serveurs spécialisés, actuellement équipés de puces M2 Ultra, combinent le silicium Apple avec un système d’exploitation renforcé pour offrir ce qu’Apple considère comme l’architecture de sécurité la plus avancée pour le calcul d’IA cloud à grande échelle.



Selon les sources proches du dossier, Apple serait en discussion avec Foxconn pour la construction de nouveaux serveurs IA à Taiwan. Un choix stratégique qui permettrait à l’entreprise de Cupertino de profiter de l’expertise locale, notamment celle des ingénieurs travaillant également pour Nvidia.

Si la version exacte de la puce M4 qui équipera ces serveurs n’est pas encore connue, on peut imaginer qu’Apple optera pour sa variante la plus puissante, probablement une future M4 Ultra. La transition vers les puces M4 (Ultra ?) s’inscrit dans la continuité des efforts d’Apple pour rattraper son retard face à Microsoft, Google et OpenAI. Selon les analystes de Bloomberg, la firme de Cupertino investirait plus d’un milliard de dollars par an dans le développement de l’IA, avec une équipe dédiée de plusieurs centaines d’ingénieurs. Cette évolution témoigne de l’engagement d’Apple dans la course à l’IA, tout en maintenant sa philosophie de protection de la vie privée qui la distingue de ses concurrents.



Source