Le Japon exige l’ouverture aux moteurs web non WebKit comme Blink et Gecko

Apple va encore devoir ouvrir sa plateforme mobile. La loi japonaise sur la concurrence des logiciels mobiles, effective en décembre 2025, obligera Apple à autoriser les navigateurs non-WebKit sur iPhone, permettant l'utilisation de moteurs alternatifs comme Blink (utilisé par Chrome, Edge et Opera) et Gecko (utilisé par Firefox). Cette loi interdit à Apple d'imposer des "restrictions techniques déraisonnables" aux navigateurs utilisant des moteurs alternatifs. De plus, Apple devra afficher un écran de sélection de navigateur par défaut dans Safari.

Une concurrence plus équitable

Actuellement, les navigateurs iOS comme Chrome, Edge et Firefox doivent utiliser WebKit, le moteur de Safari, en raison des politiques de sécurité et de confidentialité d'Apple, bien que les critiques qualifient cela d'anti-concurrentiel depuis les débuts de l’App Store.

L'UE a déjà imposé des règles similaires avec le Digital Markets Act (DMA) depuis iOS 17.4 sur iPhone puis iPadOS 18 sur iPad, mais les exigences strictes d'Apple ont limité la disponibilité des navigateurs non-WebKit. La loi japonaise vise à créer une voie plus claire pour ces navigateurs. Le Royaume-Uni devrait également adopter des réglementations similaires prochainement, ce qui devrait amener Apple à faire cette concession à l’échelle mondiale.



