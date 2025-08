Tim Cook : l’IA viendra en complément, pas en remplacement de l’iPhone

Tim Cook a récemment affirmé qu’Apple allait renforcer significativement ses investissements dans l’intelligence artificielle, tout en soulignant que l’iPhone resterait au cœur de la stratégie de l’entreprise, les nouvelles technologies venant en complément et non en remplacement du smartphone le plus populaire au monde.

L'iPhone est roi !

Tim Cook a déclaré qu’Apple est totalement déterminé à renforcer sa présence dans le domaine de l’intelligence artificielle. Selon lui, l’entreprise va considérablement augmenter ses investissements dans ce secteur et n’exclut pas de procéder à des acquisitions pour accélérer le développement de nouvelles technologies. Le PDG a expliqué qu’Apple doit occuper un rôle majeur dans l’évolution de l’IA et proposer des expériences uniques à travers ses produits et services, tout en restant fidèle à sa philosophie d’intégrer ces innovations de manière fluide et sécurisée dans l’écosystème existant.

Il a également précisé que les efforts actuels portent autant sur l’amélioration des fonctionnalités logicielles que sur l’exploration de nouveaux appareils capables de tirer parti de l’intelligence artificielle. Pour autant, Tim Cook a tenu à tempérer l’idée que ces changements puissent marquer la fin de l’iPhone. Selon lui, même avec l’essor de l’IA et l’arrivée potentielle de nouveaux formats d’appareils, le smartphone d’Apple demeure un pilier irremplaçable de l’écosystème.

Cook insiste sur le fait que toutes les avancées en matière d’intelligence artificielle et les nouveaux produits à venir doivent être conçus comme des compléments à l’iPhone (Fold ?), et non comme des remplaçants. Il estime que le smartphone continuera à jouer un rôle central, servant de base aux futures expériences utilisateur. L’iPhone resterait ainsi le point de convergence des innovations, y compris celles liées à l’IA, garantissant une continuité et une cohérence dans l’utilisation des appareils Apple.

En résumé, Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape stratégique en misant largement sur l’intelligence artificielle, tout en réaffirmant que son produit phare restera au cœur de sa vision. Pour Tim Cook, l’avenir passera par l’IA et par l’émergence de nouveaux appareils, mais toujours dans un écosystème où l’iPhone conserve sa place centrale.