Apple augmente le prix du remplacement de batterie sur l'iPhone 16 Pro

Mauvaise nouvelle pour les futurs propriétaires d'iPhone 16 Pro et Pro Max : si votre batterie vous lâche, il faudra désormais débourser 135€ pour la faire remplacer chez Apple, contre 109€ pour les iPhone 15 Pro l'an dernier. Une hausse de tarif de 20% qui ne concerne heureusement pas les modèles standard d'iPhone 16.

Un tarif en hausse pour la deuxième année consécutive

Ce n'est pas la première fois qu'Apple augmente ses tarifs de remplacement de batterie. L'année dernière déjà, le passage de l'iPhone 13 à l'iPhone 14 s'était accompagné d'une hausse, le prix grimpant de 75€ à 109€ pour tous les modèles.

Cette année, Apple épargne les iPhone 16 et 16 Plus qui restent à 109€. Mais les propriétaires d'iPhone 16 Pro et Pro Max devront eux s'acquitter de 135€ pour faire changer leur batterie hors garantie dans un Apple Store ou chez un réparateur agréé. Soit 26€ de plus que pour les modèles non-Pro.

Une batterie revue pour améliorer la chauffe des iPhone 16 Pro ?

Comment expliquer cette différence de tarif entre iPhone 16 standard et Pro ? Apple indique que tous les modèles d'iPhone 16 sont équipés de batteries de plus grande capacité. Mais les versions Pro auraient en plus droit à un redesign interne pour mieux dissiper la chaleur.

Il y aurait notamment une coque en métal pour la batterie des iPhone 16 Pro, au lieu du traditionnel boîtier en plastique. Ce qui pourrait expliquer un surcoût de production et donc un tarif plus élevé pour leur remplacement.

Un argument de plus pour prendre AppleCare+ ?

Avec cette nouvelle hausse de tarif, Apple incite un peu plus les acheteurs d'iPhone 16 Pro à souscrire à son assurance maison AppleCare+. Celle-ci permet en effet d'obtenir un remplacement gratuit de la batterie, à condition que sa capacité soit inférieure à 80% de sa capacité d'origine.

Mais même sans AppleCare+, mieux vaut passer par un centre agréé Apple que par un réparateur tiers pour changer sa batterie. C'est la garantie d'avoir une batterie officielle neuve, avec le niveau de sécurité et de qualité qui va avec. Même si cela a désormais un coût non négligeable, surtout sur les modèles Pro.