Apple veut faciliter le changement de batterie dès l'iPhone 16

Ce qui a souvent été critiqué par les réparateurs tiers, c'est la complication à sortir la batterie d'un iPhone. Il est nécessaire d'utiliser un outil spécial pour la déloger de son emplacement et en plus celle-ci est maintenue par des bandes adhésives. Ce petit cauchemar des réparateurs pourrait bientôt prendre fin. Un récent rapport de The Information indique qu'Apple pourrait adopter une nouvelle approche pour le remplacement des batteries.

Un rapport dévoile en avant-première le futur remplacement de batterie simplifié

L'Union européenne s'apprête à adopter une nouvelle législation qui imposera aux fabricants de rendre les batteries de leurs appareils plus accessibles et remplaçables. Cette initiative vise à réduire les déchets électroniques et à prolonger la durée de vie des appareils électroniques. Ayant pris connaissance de cette législation imminente, Apple a décidé de prendre les devants en adaptant la conception de ses futurs iPhone pour se conformer à ces nouvelles exigences.



Pour répondre à cette nouvelle réglementation et améliorer la réparabilité de ses appareils, Apple développe une technologie innovante baptisée « décollement adhésif induit par l'électricité ». Cette méthode consiste à recouvrir la batterie d'un métal puis en appliquant une légère décharge électrique, cette technologie permet de détacher facilement la batterie de son logement, rendant ainsi le remplacement beaucoup plus simple.

Une nouveauté bénéfique pour tout le monde

Cette innovation sera bénéfique non seulement pour les réparateurs internes chez Apple, mais également pour les réparateurs tiers qui demandent des changements à ce sujet depuis très longtemps. La simplification du processus de remplacement des batteries devrait permettre à ces derniers de proposer des services plus rapides et plus sûrs, tout en réduisant les risques de dommages aux appareils.



Malgré cette avancée technologique qui facilite grandement le remplacement des batteries, Apple va continuer de recommander aux consommateurs de faire appel à des professionnels pour effectuer cette opération. L'entreprise compte bien rappeler l'importance de garantir une manipulation correcte et sécurisée des composants internes de l'appareil, même avec une technologie simplifiée.

Quand iFixit soutient, c'est que l'avancée est prometteuse

Kyle Wiens, PDG d'iFixit, a exprimé son soutien à cette initiative d'Apple. Il voit dans cette technologie une avancée majeure pour la réparabilité des appareils. iFixit, qui milite depuis longtemps pour le droit à la réparation, considère cette innovation comme une étape positive vers des produits plus durables et plus faciles à réparer. N'oublions pas également que le remplacement de la batterie est dans les réparations les plus courantes que reçoivent les réparateurs tiers et les Apple Store. Cette nouvelle technologie devrait faire gagner énormément de temps chaque jour aux centres de réparations du monde entier.



Cette technologie de décollement adhésif induit par l'électricité pourrait faire ses débuts avec au moins un modèle de l'iPhone 16 prévu cette année (on ne sait pas encore quel modèle). Apple programme ensuite d'étendre cette innovation à toutes les versions de l'iPhone 17 l'année prochaine, permettant ainsi à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier de cette amélioration.



Source