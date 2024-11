Les pièces d’iPhone 16 sont disponibles pour la réparation en libre service d’Apple

Apple a rendu disponibles les pièces et outils pour les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max via sa boutique de réparation en libre-service en France, aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Cette offre est lancée moins de deux mois après la sortie de ces appareils. Les personnes qui s’y connaissent ont donc la possibilité de réparer elles-mêmes les derniers téléphones de la marque.

Les derniers iPhone 16 accessibles via la réparation en libre-service

Les clients peuvent désormais se procurer des pièces pour réparer ou remplacer les composants essentiels des récents iPhone 16, tels que l’écran, la batterie, le système de caméra arrière, la caméra TrueDepth pour Face ID, le verre arrière, les haut-parleurs et le microphone principal, entre autres. Des kits d’outils peuvent être loués pendant sept jours pour les quatre modèles d’iPhone 16, avec un tarif de location fixé à 55,20 € en France sur le site officiel de réparation.

En septembre, Apple a publié les manuels de réparation pour la gamme iPhone 16, et les pièces et outils correspondants sont maintenant accessibles au public. Annoncé en 2021 et lancé en 2022, le programme de réparation en libre-service d’Apple offre aux clients des pièces, outils et guides authentiques pour réparer certains iPhones, Mac ainsi que l’écran Studio Display.



Apple rappelle comme toujours les limitations de ce service qui s’adresse aux personnes aguerries dans la réparation d’appareils électroniques. Les utilisateurs qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine sont invités à passer par le processus normal qui consiste à se rendre en Apple Store ou à contacter le service client d'Apple.