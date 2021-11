Apple lance un programme de réparation en libre-service

Du nouveau du côté d'Apple, et pas des moindres, puisque la firme à la Pomme vient d'annoncer aujourd'hui un nouveau programme de réparation en libre-service. Pour commencer, les utilisateurs pourront effectuer leurs propres réparations autour de l'iPhone 12 et l'iPhone 13.



Un programme "Self Service Repair" par Apple

Il ne sera plus obligatoire de se rendre chez un réparateur pour fixer les problèmes autour des iPhone 12 et 13, à condition d'avoir les pièces et un minimum de connaissance. Le programme sera introduit par phases, ajoutant au fil du temps davantage de réparations et d'appareils pris en charge.



Dans un premier temps, Apple donnera les clés pour les pièces les plus courantes, comme l'écran, la batterie et l'appareil photo. Très vite, la Pomme devrait partager des guides pour les Macs M1 dont le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces, le Mac mini et l'iMac 24 pouces.



Le programme démarrera aux États-Unis dès le début de l'année prochaine et sera rejoint par d'autres pays !



