Apple étend son programme de réparation en libre-service aux MacBook

À partir de demain, les utilisateurs de modèles MacBook Air et MacBook Pro équipés de la puce M1 pourront obtenir des pièces, les outiles et les manuels de réparation Apple via le Self Service Repair Store. Voilà qui fait suite à la mise en place du programme il y a quelques mois, Apple avait évidemment commencé par la réparation des iPhone.

Réparez votre MacBook vous-même

Alors que le programme Self Service Repair pour iPhone qui a été lancé plus tôt cette année, sera étendu à d'autres pays en commençant par l'Europe, Apple lance le programme de réparation en libre-service pour MacBook Air et MacBook Pro avec plus d'une douzaine de types de réparation différents pour chaque modèle, y compris l'écran, le boîtier supérieur, la batterie et le pavé tactile. Les clients qui ont l'habitude de réparer des appareils électroniques complexes pourront effectuer des réparations sur ces ordinateurs portables Mac, en ayant accès à un grand nombre des pièces et outils disponibles dans les Apple Store et chez les prestataires de services agréés Apple.

© Apple

Pour lancer le processus de réparation en libre-service, le client devra d'abord consulter le manuel de réparation du produit qu'il souhaite réparer en se rendant sur support.apple.com/self-service-repair. Il peut ensuite se rendre dans l'Apple Self Service Repair Store et commander les pièces et outils nécessaires.



Comme pour les téléphones de la marque, chaque pièce d'origine Apple est conçue et fabriquée pour un produit spécifique et subit des tests approfondis pour garantir une qualité, une sécurité et une fiabilité optimales. Les clients peuvent renvoyer les pièces remplacées à Apple pour qu'elles soient remises à neuf et recyclées et, dans de nombreux cas, ils obtiennent ainsi un crédit sur leur achat.

Les outils Apple sont conçus sur mesure pour permettre les meilleures réparations possibles des produits Apple, et sont conçus pour résister aux rigueurs des opérations de réparation professionnelles à fort volume, où la sécurité et la fiabilité sont la priorité absolue. Apple proposera des kits de location au prix de 49 dollars, afin que les clients qui ne souhaitent pas acheter d'outils pour une seule réparation aient tout de même accès à ces outils de réparation professionnels. Les clients auront accès au kit d'outils pendant une semaine et il sera expédié gratuitement.

Le service de réparation en libre-service s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Apple pour élargir l'accès aux réparations. Bien entendu, comme le rappelle le constructeur, la grande majorité des clients qui n'ont pas d'expérience dans la réparation d'appareils électroniques, ont intérêt à se rendre chez un réparateur professionnel doté de techniciens certifiés qui utilisent des pièces d'origine Apple.



Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de centres de service ayant accès aux pièces d'origine Apple, aux outils et à la formation, dont plus de 3 500 prestataires de réparation indépendants. Un réseau mondial de plus de 5 000 prestataires de services agréés Apple prend en charge plus de 100 000 techniciens actifs. Ainsi, aux États-Unis, 80% des clients sont proches d'un centre de service. En France, c'est une autre histoire...