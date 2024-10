Apple étend à l'Europe son outil de diagnostic pour les réparations en libre-service

Apple annonce quasiment tous les jours quelque chose. Cette fois, c'est l'extension de son outil de diagnostic pour les réparations en libre-service d'iPhone, de Mac et de Studio Display à l'Europe. Ce logiciel permet aux clients de terminer le processus de configuration du système à la suite de réparations "do it yoursefl" en plaçant l'appareil en mode diagnostic et en suivant les instructions à l'écran, sans avoir besoin de contacter Apple.

L'Europe devient autonome sur les réparations

Apple indique que l'outil de diagnostic est désormais disponible dans 32 pays d'Europe, dont la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'outil, qui était auparavant réservé aux techniciens des Apple Stores et aux fournisseurs de services agréés Apple, est devenu disponible pour les réparations en libre-service aux États-Unis l'année dernière.

Les clients peuvent accéder à l'outil de diagnostic pour mieux comprendre si leur produit a besoin d'être réparé. Ils peuvent commencer la session sur un deuxième produit et vérifier l'état et les performances de l'appareil qui pourrait avoir besoin d'être réparé. Après avoir lancé la session et suivi les instructions à l'écran, les clients sauront si leurs produits ont besoin d'être réparés et quelles pièces doivent être remplacées.



Lancé en avril 2022, le Self Service Repair permet à toute personne ayant une expérience pertinente dans la réparation d'appareils électroniques d'accéder aux manuels, aux pièces Apple d'origine et aux outils utilisés dans les Apple Store et chez les prestataires de services agréés Apple. Le service de réparation en libre-service prend en charge 42 produits Apple et inclut désormais les modèles MacBook Air M3. L'année prochaine, le Canada deviendra le 34e pays dans lequel Apple propose un service de réparation en libre-service.

Apple en rajoute sur l'auto-réparation

Le diagnostic fait partie des efforts continus de la société pour prolonger la durée de vie de ses produits (mais aussi se conformer aux exigences européennes et autres régions du globe).



Bien qu'Apple s'engage à fournir des options de réparation sûres et abordables, la conception et la fabrication de produits durables restent la priorité absolue. Le meilleur type de réparation pour les clients et la planète est celui qui n'est jamais nécessaire.



Dans la foulée, Apple a publié un livre blanc expliquant les principes de l'entreprise en matière de conception pour la longévité - un équilibre minutieux entre la durabilité et la réparabilité des produits, dixit la firme.



John Ternus, Vice-président senior de l'ingénierie matérielle, a déclaré :