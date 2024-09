iPhone 15 et Mac M2 rejoignent le programme de réparation en libre-service d'Apple

Apple vient d'annoncer l'arrivée de la gamme iPhone 15 et de la gamme Mac M2 dans son programme de réparation en libre-service. Les personnes qui savent l'utiliser peuvent donc réparer elles-mêmes les derniers appareils de la marque.

Les derniers iPhone et Mac accessibles via la réparation en libre-service

Comme prévu, Apple ajoute ses derniers produits sur la liste de son programme de réparation en libre-service. Dès aujourd'hui, tous les iPhone 15 et tous les Mac M2 sont compatibles avec ce service. Ainsi, toute personne avec un minimum de compétences dans la réparation d'appareils électroniques sera en capacité de réparer un iPhone 15 ou un Mac M2 sans passer par un centre de services agréé d'Apple. La documentation et les pièces à commander sont à retrouver sur le site dédié.



Apple profite de cette annonce pour étendre son service à d'autres pays. 24 nouveaux pays européens dont la Croatie, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal ou encore la Suisse peuvent désormais avoir accès à la réparation en libre-service. Self Service Repair devient donc disponible dans 33 pays en 24 langues différentes, et ce, pour 35 produits Apple. La France en bénéficie depuis le 21 juin 2023.

© Apple

Un outil de diagnostique pour les particuliers

Mais ce n'est pas tout. Un nouvel outil de diagnostic va permettre, comme son nom l'indique, de faire un diagnostic de l'appareil et donc d'avoir une information plus rapide sur les pièces qui doivent être changées. Les États-Unis auront l'exclusivité dans un premier temps et l'Europe, dont la France, pourront l'utiliser dans le courant de l'année prochaine.



Lorsque vous apportez un appareil défectueux à un Apple Store ou à un prestataire de services agréé par Apple, celui-ci est en mesure d'utiliser un logiciel de diagnostic capable d'identifier les problèmes liés à chaque aspect de votre appareil : batterie, puce radio, caméras, capteurs, eSIM, Face ID, et j'en passe.

L'accès à ce logiciel simplifie grandement le processus de réparation en déterminant exactement le travail à effectuer.



Apple n'oublie pas en fin de communiqué de faire un rappel important sur les limitations de ce service. Les utilisateurs qui n'ont pas d'expérience dans ce domaine sont invités à passer par le processus normal qui consiste à se rendre en Apple Store ou à contacter le service client d'Apple.