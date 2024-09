Comment enregistrer des vidéos spatiales sur l'iPhone 15 Pro

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max, vous savez peut-être qu'iOS 17.2 sorti lundi 11 décembre 2023 vous permet d'enregistrer des vidéos spatiales pour les visionner dans le futur casque Vision Pro d'Apple. Si vous prévoyez d'en acheter un, voici comment préparer une jolie médiathèque immersive avec un tutoriel de notre célèbre rubrique "iPhone Facile".

C'est quoi la vidéo spatiale

Le casque Vision Pro d'Apple est prévu pour sortir aux en mars 2024, du moins aux États-Unis. En France, ce ne sera pas avant fin 2024, voire 2025. D'ici là, vous pouvez vous y préparer en utilisant votre iPhone 15 Pro pour enregistrer des vidéos dans un format spécial appelé "vidéo spatiale", conçu spécifiquement pour l'ordinateur spatial.



Lorsqu'elles sont visionnées sur l'iPhone, les vidéos spatiales apparaissent comme des vidéos normales, mais elles offrent une expérience de visionnage immersive sur Vision Pro qui n'est pas sans rappeler des films d'anticipation comme Minority Report ou Matrix. Grâce aux techniques avancées de vidéographie informatique et à la compression HEVC, les souvenirs spatiaux sont sauvegardés dans un fichier relativement compact, enregistré à 30 images par seconde en 1080p, et occupant jusqu'à 130 Mo d'espace de stockage pour une minute de vidéo.



Apple indique que les vidéos spatiales sont mieux enregistrées lorsque l'iPhone est stable et en orientation paysage.

Activation de la vidéo spatiale

S'assurer d'avoir iOS 17.2 minimum.

Ouvrir l'app Réglages sur iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max.

Sélectionnez Appareil photo > Formats.

Faites défiler vers le bas jusqu'à "Capture vidéo" et activez l'interrupteur situé à côté de "Vidéo spatiale pour l'Apple Vision Pro".

Il ne vous reste plus qu'à filmer.



Dans l'application Appareil photo, passez à l'enregistrement vidéo, puis recherchez l'icône du casque Vision Pro dans le viseur. Touchez l'icône pour passer en mode vidéo spatiale. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer, appuyez simplement sur le bouton rouge. Et... action !



Vous pouvez retrouver toutes les vidéos spatiales que vous avez capturées dans un nouvel album Spatial dans l'application Photos, et toutes vos vidéos spatiales seront synchronisées sur tous vos appareils grâce à iCloud. Vous pouvez évidemment les visionner sur n'importe quel appareil, mais l'immersion n'est possible que sur le Vision Pro. À moins de passer par cette astuce.