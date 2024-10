Spatialify offre des vidéos spatiales de meilleure qualité que l'application de l'iPhone

Une application tierce à moins de trois euros permet d'enregistrer des vidéos spatiales sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro dans une résolution supérieure à celle de l'application native d'Apple. Un comble !

Découvrez l'app Spatialify

Depuis la mise à jour d'hier, numérotée 1.3.1, Spatialify peut désormais enregistrer des vidéos spatiales avec HDR en 1080p à 60fps ou en 4K à 30fps. En comparaison, l'application "Appareil photo" native d'Apple est limitée à l'enregistrement de vidéos spatiales en 1080p à 30 images par seconde.

Fin 2023, en prévision du lancement du casque Vision Pro d'Apple aux États-Unis, l'entreprise a publié iOS 17.2, qui a apporté le nouveau format vidéo spatiale aux iPhone 15 Pro.



Pour mémoire, lorsqu'elles sont visionnées sur l'iPhone, les vidéos spatiales sont tout à fait "normales", mais avec le casque Vision Pro, elles offrent une expérience de visionnage immersive tridimensionnelle.



Malgré tout, grâce aux techniques avancées de vidéographie computationnelle et à la compression HEVC, les vidéos spatiales filmées à 30 images par seconde en 1080p n'occupent environ que 130 Mo d'espace de stockage pour une minute de vidéo. En passant à la 4K ou à 60 images par seconde, vous risquez de faire exploser votre SSD avec Spatialify. Mais au moins, la qualité sera supérieure.



Si le nom de Spatialify vous dit quelque chose, c'est que l'application chinoise avait déjà fait la Une en novembre dernier. Elle avait profité d'iOS 17.2 pour proposer la première application capable de d'enregistrer des vidéos spatiales dans un format pouvant être lu sur Meta Quest 3 et d'autres casques et téléviseurs 3D.



D'ailleurs, Spatialify a une autre qualité : elle permet de voir des vidéos 3D sans accessoire depuis un iPhone. Il suffit de mettre quelque chose entre vos deux yeux.



Enfin, voici les deux autres nouveautés de la mise à jour :

Prise en charge de la capture, de la lecture et de l'exportation de vidéos HDR 10 bits et à gamme de couleurs étendue.

Création de photos spatiales à partir de formats 3D courants grâce à l'outil de création Spatial Media.

Télécharger Spatialify à 2,99 €