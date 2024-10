Instagram réserve la meilleure qualité aux vidéos les plus populaires

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines de vos vidéos Instagram semblent floues, tandis que d'autres sont nettes et détaillées ? C'est parce que sur ce réseau social, la qualité de votre vidéo dépend apparemment de son nombre de vues. C'est ce qu'a expliqué Adam Mosseri, le patron d'Instagram, dans une récente vidéo disponible sur Threads.

Plus une vidéo est vue, mieux elle est encodée

Voici un extrait de l'explication de Mosseri :

En général, nous voulons montrer la vidéo de la plus haute qualité possible... Mais si quelque chose n'est pas regardé pendant longtemps - parce que la grande majorité des vues ont lieu au début - nous passerons à une vidéo de qualité inférieure. Et si elle est à nouveau beaucoup regardée, nous re-rendrons la vidéo de meilleure qualité.

Instagram consacre donc plus de ressources aux vidéos des "créateurs qui génèrent le plus de vues", a précisé Mosseri en réponse à un post Threads reprenant cet extrait. L'objectif est de "montrer aux gens le contenu de la plus haute qualité possible".

Un système qui avantage les créateurs populaires ?

Cette approche ne risque-t-elle pas de désavantager les petits créateurs ? C'est "la bonne question à se poser" selon Mosseri, mais il assure que la différence de qualité "n'est pas énorme". Et que les gens interagissent avec les vidéos en fonction de leur contenu, pas de leur qualité.

Meta, la maison-mère d'Instagram, avait déjà expliqué en 2021 qu'elle ne pourrait pas suivre le rythme croissant des vidéos uploadées (4 milliards de streams par jour rien que sur Facebook). Pour économiser des ressources, seules les vidéos les plus populaires bénéficient du traitement le plus poussé. Les nouvelles vidéos reçoivent un encodage plus basique, qui s'améliore ensuite si elles gagnent en popularité.

Un cercle vertueux pour les stars, vicieux pour les autres ?

Certains utilisateurs craignent que ce système ne crée un cercle vertueux pour les créateurs stars (vidéos de qualité qui renforcent leur popularité) et un cercle vicieux pour les plus petits (qualité bridée qui les empêche de percer).

Mais pour Mosseri, la qualité s'avère "bien plus importante pour le créateur original que pour les spectateurs". Un point de vue qui ne convainc pas tout le monde. Le débat est lancé sur l'impact de cette approche pour la visibilité des créateurs. En tout cas, on on ne peut que louer la transparence de Meta et Instagram dans la façon dont leurs systèmes encodent les vidéos.

Télécharger l'app gratuite Instagram