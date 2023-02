TikTok rémunère les créateurs de contenus américains pour des vidéos plus longues

TikTok est en ce moment l'application de référence dans la catégorie du divertissement sur l'App Store et le Play Store de Google. Depuis sa création, TikTok fait tout pour vous motiver à rester le plus longtemps possible, si l'algorithme est efficace pour cela, l'app compte aussi sur les milliers de créateurs de contenus qui postent quotidiennement.

Si votre vidéo fait plus d'une minute, TikTok s'engage à une rémunération

Lors de son lancement en Chine et à l'international, TikTok permettait aux créateurs de contenus de poster des vidéos que de 15 secondes, une limite qui a très vite embêté les utilisateurs qui ont beaucoup de créativité à exprimer. S'apercevant que ce format était plus frustrant qu'autre chose, ByteDance (la maison mère) a prolongé la durée à 30 secondes dès 2017.



La communauté a immédiatement été conquise, mais énormément de créateurs de contenus demandaient toujours plus de temps à la célèbre application de vidéos courtes. En 2021, TikTok est passé de 30 secondes à 3 minutes, une approche complètement différente qui a apporté plus de liberté aux utilisateurs. Maintenant que TikTok se consacre à la durée des vidéos, l'app souhaite que les créateurs de contenus suivent le mouvement... Et pour cela, rien de mieux qu'une rémunération favorisant les longues vidéos !

Le TikTok Creativity Program vient d'être annoncé aujourd'hui par ByteDance, les créateurs qui rejoindront ce nouveau programme auront l'occasion unique de participer à un concours dans lequel ils devront produire des vidéos d'une durée supérieure à une minute.



Pour l'instant, la collaboration au programme est limitée à ceux qui ont reçu une invitation ; toutefois, l'entreprise a déclaré qu'au cours des prochains mois, il serait accessible à "tous les créateurs américains qualifiés".

Alors que nous continuons sur notre chemin pour offrir une gamme d'opportunités qui récompensent la créativité et la passion de notre communauté de créateurs aux États-Unis, nous présentons aujourd'hui le programme de créativité bêta. Pour commencer à gagner de l'argent, les créateurs doivent créer et publier du contenu original de haute qualité pendant plus d'une minute. Conçue pour aider les créateurs à favoriser leur créativité, à générer un potentiel de revenus plus élevé et à débloquer des opportunités plus passionnantes et réelles, la bêta du programme de créativité est le dernier ajout à notre gamme d'outils de monétisation qui aident les créateurs de tous niveaux à être récompensés. Nous avons développé le programme de créativité sur la base des apprentissages et des commentaires de nos créateurs sur nos solutions de création, y compris le TikTok Creator Fund. La version bêta du programme de créativité sera initialement disponible pour les créateurs sur invitation seulement, puis sera disponible pour tous les créateurs américains éligibles dans les mois à venir.

Cette annonce suit une certaine logique de l'évolution du marché, la concurrence est de plus en plus difficile avec des géants comme Instagram qui propose des Reels ou encore YouTube qui présente dans son application des Shorts. Avec une rémunération et des engagements concrets pour les créateurs de contenus, TikTok attire l'attention des utilisateurs qui alimentent en vidéo sa plateforme.



