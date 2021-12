TikTok : des vidéos d'avertissement d'attentats poussent des écoles américaines à fermer

TikTok est avant tout une application pour se divertir, passer un bon moment. Malheureusement, l'app de vidéos courtes est utilisées avec de mauvaises intentions un peu trop souvent. Plusieurs vidéos devenues virales annonçaient aujourd'hui plusieurs fusillades dans des écoles américaines choisies au hasard.

Par précaution, plusieurs districts scolaires ont suspendu les cours

C'est une tendance qui inquiète de plus en plus les autorités américaines, TikTok est régulièrement exploitée pour faire circuler des vidéos ayant pour but de provoquer la peur chez les adolescents. La dernière campagne en date concerne plusieurs groupes scolaires du côté de la Californie, du Texas, du Minnesota et du Missouri. Depuis quelques jours, une vidéo tournait en boucle dans la section "Pour toi", celle-ci annonçait de violentes fusillades à l'intérieur de plusieurs établissements scolaires dans la journée du 17 décembre 2021.



Les équipes de modérations de TikTok ont rapidement pris les bonnes décisions pour stopper la propagation de cette vidéo et avertir la police, cependant de nombreux adolescents ont repris la vidéo et l'ont re-publié en masse.

Le média The Verge explique :

Les rapports de menaces sur TikTok peuvent se perpétuer. Des vidéos publiées sur TikTok avertissent les autres qu'ils devraient sécher l'école le 17 décembre en raison de menaces présumées de fusillades ou d'attentats à la bombe, qui semblent avoir incité d'autres personnes à créer des vidéos similaires. Et maintenant que les écoles annulent les classes en réponse à ces menaces supposées, une nouvelle vague de vidéos a surgi avec des avertissements supplémentaires basés à la fois sur les allégations supposées et sur les annulations réelles et factuelles de certaines classes scolaires.

Les autorités locales ont affirmé dès le début de la journée qu'elles n'avaient pas identifié de sérieuses menaces, mais que l'effectif des forces de l'ordre serait tout de même renforcé autour des établissements scolaires.

Suite à cette inquiétude générale chez les collégiens et lycéens, les districts scolaires du Texas, du Minnesota, du Missouri et de la Californie ont décidé d'annuler l'ensemble des cours pour la totalité de la journée.



Aux États-Unis, les réseaux sociaux et les applications de partages de vidéos sont énormément utilisés pour faire croire aux professeurs et élèves que leur établissement est visé par une potentielle attaque terroriste. Ce type de menace est souvent prise au sérieux, car les fusillades sont malheureusement fréquentes dans les écoles américaines. Depuis le début de l'année, on compte tout de même 28 épisodes de violence par arme à feu dans les établissements scolaires aux États-Unis.



