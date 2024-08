TikTok accusé de violer des lois américaines sur la protection de la vie privée des enfants

Entre ByteDance (propriétaire de TikTok) et les États-Unis, rien ne va plus. L'application de divertissement aux courtes vidéos est une nouvelle fois dans le viseur des administrations du pays avec une grave accusation. TikTok est accusé d'avoir violé plusieurs lois sur la protection de la vie privée des enfants aux États-Unis. Cette nouvelle affaire qui va faire beaucoup de mal à l'image de TikTok est en train de faire la Une de tous les médias dans un contexte où TikTok pourrait bientôt être interdit.

TikTok dans une nouvelle affaire aux US

Le Ministère de la Justice des États-Unis a lancé une action en justice contre TikTok et sa société mère, ByteDance, les accusant de violer la Loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants (COPPA). Cette législation, qui vise à protéger les enfants de moins de 13 ans contre la collecte non autorisée de leurs données personnelles, aurait été enfreinte par TikTok depuis 2019.



Le Ministère de la Justice accuse TikTok de permettre aux enfants de créer des comptes sur sa plateforme depuis 2019, sans obtenir le consentement préalable des parents. Cette pratique va à l'encontre des exigences de la COPPA, qui impose aux entreprises de recevoir une autorisation parentale vérifiable avant de collecter des informations personnelles auprès d'enfants.

L'accusation inclut également le fait que TikTok aurait exposé des millions d'enfants de moins de 13 ans à une collecte de données extensive. Pire encore, ces enfants auraient pu interagir avec des utilisateurs adultes et accéder à du contenu pour adultes, créant ainsi un environnement potentiellement dangereux pour les jeunes utilisateurs.



Le Ministère de la Justice affirme aussi que TikTok rend difficile pour les parents de faire supprimer le compte et les données de leur enfant. Cette complexité constitue une violation supplémentaire de la COPPA, qui oblige les entreprises à permettre aux parents d’enlever facilement les informations personnelles recueillies sur leurs enfants.



Face à ces graves accusations, le Ministère de la Justice demande que des sanctions civiles soient imposées pour chaque violation de la COPPA. De plus, une injonction est réclamée pour empêcher TikTok de continuer à collecter des données auprès des enfants sans respecter les exigences légales. Cette injonction viserait à protéger immédiatement les jeunes utilisateurs de la plateforme en garantissant leur confidentialité et leur sécurité en ligne.



