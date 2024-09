Instagram améliore la protection contre le harcèlement des ados

Dans le but de lutter contre le harcèlement sur sa plateforme, Instagram a déclaré jeudi qu'il élargissait la portée de son outil « Limits » spécialement destiné aux adolescents, qui leur permettrait de restreindre les interactions non désirées. Une fois la fonction activée, les adolescents ne pourront voir que les commentaires, les messages, les réponses aux histoires, les tags et les mentions de leur groupe « Amis proches ».



Il s'agit du dernier développement en date des protections de l'entreprise pour les jeunes, après les mesures contre la pédophilie et le floutage de la nudité introduits plus tôt dans l'année.

Instagram veut (enfin) protéger les jeunes

L'outil "Limits" d'Instagram a été testé pour la première fois en 2021, après que trois footballeurs britanniques ont été harcelés sur la plateforme à la suite de la défaite de leur équipe lors de la finale de l'Euro 2020.



Il a ensuite été étendu à tout le monde, avec des options permettant de limiter les interactions aux personnes que vous suivez, ainsi qu'à vos propres followers à plus long terme.

Pour aller plus loin, Meta, la maison-mère, a annoncé à Techcrunch qu'elle avait adapté la fonction aux adolescents avec le paramètre « Amis proches » par défaut, expliquant qu'elle est spécifiquement destinée à protéger les gens contre l'intimidation et le harcèlement. Les comptes qui ne font pas partie du groupe d'amis proches d'une personne peuvent toujours interagir avec elle, mais leur activité n'apparaîtra pas dans le fil d'actualité.



Mieux, les adolescents peuvent limiter les interactions avec les personnes qui les suivent depuis peu, c'est-à-dire les comptes qui ont commencé à les suivre au cours de la semaine écoulée ou les comptes qu'ils ne suivent pas.



En outre, l'entreprise ajoute une nouvelle fonctionnalité « Restreindre » qui vous permet de limiter les interactions provenant de comptes spécifiques sans les bloquer. Instagram masquera tous les commentaires des comptes restreints, et ceux-ci ne pourront pas vous taguer ou vous mentionner. Un blocage passif en somme.

Les récentes protections d'Instagram

En début d'année, Meta a mis en place de nouvelles restrictions empêchant les personnes de plus de 18 ans d'envoyer des messages à des adolescents qui ne les suivent pas. En avril, l'entreprise a introduit une fonctionnalité permettant de flouter la nudité dans les DM Instagram pour les adolescents.



Ces évolutions étaient réclamées de longue date, mais il aura fallu plusieurs enquêtes, notamment dans certains États américains, que pour la société le fasse de « bonne foi ». En octobre dernier, plus de 40 États américains ont intenté un procès à Meta, alléguant que la conception de ses produits avait un impact sur la santé mentale des enfants. L'Europe a, tout récemment, lancé une enquête similaire autour de l'addiction des mineurs.



Il faut dire que ces "réseaux sociaux" sont un véritable fléau, transformant les jeunes en zombies ayant la tête baissée, les yeux brillants et le doigt toujours en mouvement. Ne parlons pas de TikTok, qui semble encore plus nocif pour nos jeunes.

