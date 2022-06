Instagram améliore ses Reels, découvrez les nouveautés !

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



En tant qu'utilisateur, on ne le voit pas forcément, mais entre TikTok, Instagram et YouTube, il y a un véritable combat acharné pour gagner des utilisateurs et vous faire rester le plus longtemps possible à faire défiler les vidéos courtes. Dès aujourd'hui, Instagram va passer au niveau supérieur, l'app détenue par le groupe Meta va proposer de nouveaux outils de création, on vous explique tout !

Instagram fait évoluer les Reels

Quand vous souhaitez poster une vidéo courte, vous avez trois choix de plateforme : TikTok, Instagram via la fonction Reels ou YouTube en postant un Short. Pour se démarquer de la concurrence, Instagram a décidé d'aller plus loin en proposant plusieurs outils de création qui vont probablement attirer votre attention.



Tout comme son concurrent TikTok, on retrouve dès maintenant une augmentation du temps limite pour la publication d'un Reel, les utilisateurs peuvent désormais poster des vidéos d'une durée de 90 secondes maximum. À titre de comparaison, chez TikTok la limite est fixée à 10 minutes depuis environ 2 mois, le géant chinois a compris que les utilisateurs attendaient clairement plus à ce niveau-là.

Les Reels d'Instagram reçoivent également de nombreuses nouveautés du côté de la création :

Ajout d'une collection d'effets sonores pour une dose de fun supplémentaire

Ajout des sondages afin de mieux comprendre l'opinion des personnes qui regarderont votre Reel

Ajout des Quiz pour recueillir l'avis des utilisateurs qui visionneront votre Reel

Ajout du curseur d'émoji, pour obtenir le ressenti de vos followers

Avec toutes ces nouveautés, Instagram espère que les utilisateurs arrêteront de poster des vidéos venant de TikTok où on voit le filigrane se déplacer à divers endroits de la vidéo.

De plus, le réseau social affirme que poster régulièrement des Reels permet d'augmenter son nombre de followers, pour montrer à quel point la visibilité est forte, Instagram soutient avoir mené une petite enquête à ce sujet. Les comptes avec plus de 10 000 abonnés qui ont posté au moins 5 Reels sur les 60 derniers jours ont vu leur base d'abonnés augmenter de plus de 2,5 fois que les comptes qui n'ont pas posté de Reels.



Rappelons par ailleurs que les créateurs peuvent publier un Reel sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Depuis 3 mois, le groupe Meta a cassé la barrière entre les deux applications pour proposer une expérience unique qui permet aux créateurs d'étendre la portée en incluant également les utilisateurs Facebook.



Est-ce que tous ces efforts seront suffisants pour détourner les créateurs qui postent fréquemment sur TikTok ?

L'avenir nous le dira... Mais il est vrai qu'Instagram a mis le paquet !



Source

Télécharger l'app gratuite Instagram