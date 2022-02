Twitter améliore la gestion des Communautés et prépare un éditeur d’article

Après que Twitter a déployé sa fonction Communautés pour tous les utilisateurs, l'entreprise qui compte désormais 217 millions d’utilisateurs travaille sur d'autres moyens d'améliorer cette fonction qui permet d’échanger en groupe sur un sujet. De plus, le réseau social prépare un éditeur assez simpliste pour sa future fonctionnalité de rédaction d’article. Oui, Twitter va permettre d’écrire plus que 280 caractères.

Les Communautés de Twitter

Selon le rétro-ingénieur Nima Owji, les administrateurs de Communautés pourront choisir si les membres d'un groupe pourront inviter d'autres personnes ou non.

#Twitter will let @HiCommunities' admins choose whether the members will be able to invite other people or not!



Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessous, il y aura quelques options pour l'adhésion à la communauté :

Ouvert : Tout le monde peut rejoindre et/ou être invité à la communauté.

: Tout le monde peut rejoindre et/ou être invité à la communauté. Restreint : Les personnes doivent demander à rejoindre la communauté, et l'équipe de mods doit approuver ces demandes. Les personnes invitées par l'équipe de mods sont automatiquement approuvées.

: Les personnes doivent demander à rejoindre la communauté, et l'équipe de mods doit approuver ces demandes. Les personnes invitées par l'équipe de mods sont automatiquement approuvées. Autoriser les membres à lancer des invitations : Les personnes invitées par les membres existants sont automatiquement approuvées.

De véritables articles sur Twitter

De plus, au début du mois, Twitter avait confirmé qu’elle commençait à travailler sur une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rédiger des articles complets, au lieu de se contenter de créer un long fil de discussion.



Toujours selon Owji, ce futur éditeur d'articles disposera de quelques styles de base pour les textes, comme le gras, le code, l'italique, le barré et le souligné.



Le rétro-ingénieur a même partagé les différents styles que vous serez en mesure d'utiliser avec cette fonctionnalité :

#Twitter's article editor has some basic styles for your texts!



Some of the styles that you'll be able to use in your @Twitter articles!

1. Bold

2. Code

3. Italic

4. Strike-Through

5. Underline



On constate que Twitter mise énormément sur le développement du contenu sur sa plateforme pour devenir un acteur encore plus important. Après le passage à 280 caractères au lieu de 140 en 2017, le réseau social a introduit en 2020 une nouvelle façon de partager plusieurs tweets en fil continu, afin que les utilisateurs puissent joindre plusieurs tweets à la même conversation. On notera aussi les comptes payants Super Follow ou encore la traduction en temps réel.



Un porte-parole de Twitter a confirmé en début de mois que l'entreprise partagerait bientôt plus de détails sur les articles Twitter. Peut-être un futur concurrent de Médium ?



