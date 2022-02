Twitter prépare une fonctionnalité baptisée Twitter Circle

Toujours en quête de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience utilisateur et créer une valeur ajoutée par rapport aux autres réseaux sociaux, Twitter va bientôt sortir une nouveauté qui s'appellera "Twitter Circle". Cette évolution inédite a été repérée par l'utilisateur Nima Owji (@nima_owji), on vous explique pourquoi cette fonction pourrait changer votre façon de tweeter !

Tous les mois, les équipes de Twitter travaillent autour de fonctionnalités qui vont révolutionner l'utilisation que vous faites du réseau social au quotidien. Nous avons pu voir précédemment que Twitter donne maintenant la main pour choisir qui peut réagir à nos tweets, il est devenu possible de laisser s'exprimer seulement les personnes que vous suivez, les utilisateurs que vous avez mentionnés ou empêcher tout simplement de répondre à vos tweets. Une bonne chose pour les sujets sensibles qui peuvent créer des débats auxquels on se passerait bien.

La prochaine évolution qui va dans ce sens, c'est un contrôle de la visibilité de vos tweets. Aujourd'hui, le principe de Twitter, c'est de rendre accessibles au monde entier les tweets que vous mettez en ligne (sauf si votre compte est en mode privé).

Cependant, Twitter a compris que beaucoup de gens ne trouvent pas l'intérêt de passer leur profil en privé, mais préféreraient plutôt poster des tweets avec une audience sélectionnée.



Selon une récente découverte, le célèbre réseau social expérimente en ce moment le "Twitter Cercle", il s'agirait d'un groupe d'utilisateurs qui seraient les seuls à voir vos publications.

Chaque personne pourrait créer son propre cercle et choisir de publier un tweet en public ou seulement à son cercle, l'option sera disponible sur l'application iOS, Android et le site web avant chaque mise en ligne de nouveau tweet !

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, à chaque fois que vous verrez un tweet issu d'un cercle, une notification verte s'affichera en dessous des boutons répondre, retweeter, favoris et partager. Ce message vous informera que vous pouvez visualiser ce tweet, car l'utilisateur @... vous a ajouté à son Twitter Cercle. Avec cette méthode, un utilisateur pourra partager des tweets à un groupe de comptes spécifiques plutôt que le montrer à tous ses followers.



Bien sûr, on peut se dire qu'une conversation groupée par message privé peut être plus efficace, mais cette technique permet de partager des contenus que tout le monde n'a pas forcément envie de recevoir par message, l'expérience est globalement différente et pourrait être très appréciée !

Cette future fonctionnalité devrait bientôt entrer dans le programme de bêta de Twitter sur TestFlight, il n'y a pour le moment aucune date de l'arrivée des Twitter Circle.

#Twitter may be about to release the “Twitter Circle” feature. It seems to be complete!



I was able to tweet for my Twitter Circle too! pic.twitter.com/OJDXWvy8BJ