Les modérations de Twitter (X) et de Facebook sont-elles prêtes pour l'élection de 2024 aux US ?

Pour les réseaux sociaux comme Twitter (X), Facebook ou encore Instagram, un challenge de taille arrive pour l'année prochaine : l'élection présidentielle 2024 aux États-Unis. Plusieurs erreurs ont été causées dans le passé et les principaux réseaux sociaux ne veulent pas réitérer les mêmes faux pas. Cependant, sont-ils tous prêts à stopper les fakes news en masse ? Ce n'est pas gagné... On le voit d'ailleurs sur ce qui se passe en Israël où de fausses informations véhicules pendant plusieurs heures/jours sur Twitter (X).

Les attaques terroristes en Israël montre que c'est loin d'être prêt pour certains réseaux sociaux

Les géants des médias sociaux, Twitter (désormais appelé X) et Facebook (ou Meta), jouent un rôle crucial dans le façonnement de l'opinion publique, en particulier pendant les périodes électorales. La modération efficace du contenu est indispensable pour garantir que les informations qui circulent sur ces plateformes sont précises et fiables. Cependant, les récents développements soulèvent des questions sur leur préparation à la prochaine élection présidentielle aux États-Unis en 2024.

Les lacunes observées dans les systèmes de modération de Twitter (X) et de Meta exposent des risques significatifs liés à la désinformation, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle, pouvant influencer les élections présidentielles à venir. Un reportage de Wired a mis en lumière des tweets (posts) erronés sur Twitter (X), en lien avec des attaques terroristes en Israël. Les utilisateurs ont été confrontés à de fausses informations, notamment des images de jeux vidéo erronément identifiées comme des attaques du Hamas et des images de feux d'artifice algériens présentées comme des bombardements israéliens. De plus, des images manipulées montrant Cristiano Ronaldo avec un drapeau palestinien ont circulé.

Du côté de Meta, la situation n'est guère meilleure. Une vidéo manipulée de Joe Biden est restée en ligne malgré les signalements des utilisateurs. Bien qu'un utilisateur ait signalé cette vidéo altérée, Meta n'a pas estimé qu'elle violait ses directives, illustrant ainsi les défis auxquels ces plateformes sont confrontées pour maintenir l'intégrité des informations.

La rapidité de diffusion de la désinformation sur les réseaux sociaux est une source de préoccupation majeure pour l'intégrité des prochaines élections présidentielles, offrant la possibilité d'influence indue de la part d'individus et de nations. Il est bien documenté que la Russie a été accusée d'interférence dans les élections présidentielles de 2016 aux États-Unis. De plus, les mesures préventives autrefois mises en place par Twitter ont été annulées par Musk après son acquisition de la plateforme.



La modération sur les réseaux sociaux est un défi colossal, notamment durant les périodes électorales où les enjeux sont élevés. Les plateformes doivent constamment évoluer pour faire face aux nouvelles formes de désinformation et assurer la fiabilité de l'information, tout en garantissant la liberté d'expression. Alors que l'élection présidentielle de 2024 approche, la pression monte sur Twitter (X) et Meta pour améliorer leurs systèmes de modération et garantir que leurs plateformes ne deviennent pas des vecteurs de désinformation qui pourraient altérer la démocratie américaine.



