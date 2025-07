Chrome sépare les comptes pro et perso sur iOS

Pour les utilisateurs de Chrome sur iOS qui utilisent leur appareil à des fins personnelles et professionnelles, une nouvelle mise à jour permet de passer facilement d’un compte personnel à un compte professionnel sans avoir à se connecter et se déconnecter à répétition.

Fini le jonglage

Comme annoncé dans un article de blog, cette mise à jour permet aux utilisateurs iOS de basculer aisément entre leurs comptes personnels et professionnels gérés. Elle garantit que les organisations peuvent appliquer des politiques et protéger les données d’entreprise tout en simplifiant la gestion des profils pour les utilisateurs :

Offrir aux utilisateurs iOS la flexibilité de passer facilement d’un compte professionnel à un compte personnel, tout en sachant qu’une organisation peut gérer son environnement de manière sécurisée avec transparence et des protections de sécurité. Que les entreprises adoptent un modèle BYOD ou cherchent à mieux sécuriser leurs téléphones et tablettes d’entreprise, Chrome Enterprise renforce les protections de navigation en entreprise sur mobile.

Cela permet un accès sécurisé aux ressources de l’entreprise sur des appareils personnels tout en protégeant les données professionnelles, éliminant ainsi le besoin de se connecter constamment lors du passage d’un contexte professionnel à un contexte personnel. Google précise que la mise à jour inclut un écran d’introduction expliquant la séparation des données et leur gestion. Les utilisateurs verront également une notification à l’écran lorsqu’ils se connecteront à un compte professionnel géré, indiquant qu’ils entrent dans un environnement géré. Un avantage sur Safari d'Apple, qui gère mieux la confidentialité, mais qui ne permet pas d'avoir deux comptes en même temps.



De plus, Google introduit le filtrage d’URL sur iOS (déjà disponible sur Mac, PC et Android), permettant aux entreprises de restreindre ou de rediriger l’accès à certains sites web, comme les outils d’intelligence artificielle générative non autorisés, en orientant les utilisateurs vers des alternatives approuvées.



Enfin, dernière évolution notable, il est désormais facile de supprimer tous les mots de passe enregistrés dans le Gestionnaire de mots de passe de Google. Appuyez sur Gestionnaire de mots de passe > Paramètres > Supprimer les données.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome