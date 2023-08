SetApp se prépare à être le premier store alternatif sérieux de l’App Store en Europe

Dès l’année prochaine, Apple va être contraint d’accepter les stores alternatifs pour permettre de télécharger des applications en dehors de l’App Store. Cette nouvelle règle qui nous vient de la Commission européenne met des étoiles dans les yeux de certaines entreprises qui se voient déjà réaliser des centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires grâce à la distribution des applications dans l’écosystème Apple !

SetApp sera probablement le premier store concurrent

Dans une ère où la technologie évolue rapidement, Setapp, connu pour sa plate-forme de distribution d’applications par abonnement, annonce son intention de lancer un App Store alternatif en 2024 spécialement conçu pour les utilisateurs de l’Union Européenne. Ce mouvement audacieux est influencé par les récents changements législatifs qui bouleversent l’univers des applications mobiles.



L’Union Européenne a récemment adopté des mesures permettant l’existence d’App Stores tiers sur les appareils iPhone et iPad. Ces changements législatifs forcent les géants comme Apple et Google à ouvrir leurs plateformes à des alternatives. Conscient de cette évolution, Apple avait anticipé cette législation qui pourrait le forcer à accepter d’autres versions de son App Store.

L’offre de Setapp pour l’Europe

En réponse à la Directive sur les Marchés Numériques (DMA) de l’UE, Setapp lancera sa plateforme exclusivement pour les utilisateurs de l’UE. Cette version présentera une variété d’applications mobiles, allant des outils de productivité aux applications orientées style de vie. Des fournisseurs bien connus de Setapp, tels que Ulysses, Taskheat, NotePlan, et Soulver, ont déjà confirmé leur présence dans ce nouveau magasin d’applications.



Mykola Savin de Setapp a exprimé son enthousiasme quant à cette initiative, voyant cela comme un premier pas vers une éventuelle diminution des restrictions imposées par Apple.

Setapp : Un hub pour les développeurs

Au-delà de son rôle de distributeur, Setapp souhaite faciliter la découverte et l’utilisation d’applications diverses en un seul endroit pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Auparavant focalisé sur les développeurs web et macOS, Setapp ouvre maintenant ses portes aux développeurs iOS, avec un système de candidature déjà en place.



Pour séduire les développeurs, Setapp propose un modèle financier attrayant qui défit les classiques 30% de frais imposés par Apple. En effet, Setapp redistribuera 70% des frais d’abonnement mensuels aux développeurs en fonction de l’utilisation réelle de leurs applications. De plus, 20% supplémentaires seront attribués aux partenaires qui passeront par le programme d’affiliation de recommandation d’apps (on va regarder cela de plus près à la rédaction…).



Si Setapp est parmi les premiers à annoncer une telle initiative, d’autres entreprises envisagent également de se lancer dans la course des App Stores alternatifs en Europe, suite aux changements législatifs.