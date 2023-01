L'app Apple Store prépare une fonction d'achat en réalité augmentée

Selon Mark Gurman, encore lui, Apple prépare une future version de l'application Apple Store qui offrira une fonction de réalité augmentée permettant aux clients de pointer leur iPhone vers un produit tel qu'un Mac dans un Apple Store et de recevoir instantanément des informations supplémentaires sur le prix et les spécifications dans une superposition sur leur écran. De quoi relancer l'intérêt pour l'AR avant la sortie de son premier casque dédié.

Une nouveauté en AR

Dans son bulletin d'information de cette semaine, le journaliste américain a déclaré qu'Apple travaille sur cette fonctionnalité depuis au moins 2020 et l'a testée dans plusieurs magasins ces derniers mois. Pour le moment, on ne sait pas quand elle sera lancée auprès du public, mais Gurman est certain que la firme de Cupertino prévoit de publier une API pour les développeurs afin que d'autres magasins de détail puissent également utiliser la fonctionnalité.

Si le service fait ses débuts dans un avenir proche, il s'agirait de l'un des lancements les plus importants d'Apple dans le domaine de la réalité augmentée à ce jour, et d'un avant-goût de ce qui est à venir avec le casque.

Notre confrère fait ici référence au casque de réalité augmentée/réalité virtuelle tant attendu d'Apple, dont le lancement est prévu cette année. Selon les rumeurs, le produit haut de gamme sera présenté avant la WWDC 23, et les clients pourront se le procurer à l'automne. Entre temps, les développeurs devront cravacher pour créer de nouvelles expériences, tels que des jeux ou des applications immersives. Apple y croit fort, elle a même dépriorisé iOS 17 pour son casque et le système xrOS.



