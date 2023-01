Reality OS et xrOS mentionnés dans l'app Apple Devices sur Windows

Nous vous en parlions ce matin, des versions préliminaires des applications Apple Music, Apple TV et Apple Devices pour Windows ont été mises en ligne dans le Microsoft Store, et il s'avère que l'une de ces applications cache des références au futur système d'exploitation du casque de réalité mixte d'Apple. Un indice de plus qui montre que 2023 semble être, enfin, la bonne !

Nouvel indice sur une sortie imminente du casque MR

L'application Apple Devices est destinée à permettre aux utilisateurs de gérer divers appareils Apple sur des machines Windows, une fonctionnalité qui était initialement intégrée dans iTunes mais qui a migré vers le Finder sur macOS depuis quelques temps déjà. Si les utilisateurs sous Windows continuent d'utiliser iTunes pour gérer les appareils Apple si nécessaire, leurs habitudes devraient rapidement changer, Apple travaillant sur des applications autonomes comme Apple Music ou Apple TV pour Windows.

Concept de casque Apple par iPhoneSoft

En fouinant dans les entrailles de la nouvelle application Apple Devices pour Windows, l'utilisateur de Twitter @aaronp613 a découvert des références à la fois à "Reality OS" et "xrOS", deux noms qui sont apparus à plusieurs reprises à la rubrique "rumeurs". Les deux dénominations sont intimement liées au prochain casque de réalité mixte d'Apple, parfois appelé Reality Pro.

Also found references to xrOS pic.twitter.com/GkoTzRR5Up — Aaron (@aaronp613) January 11, 2023

La première fois que l'on a entendu parler des plateformes "realityOS" et "rOS" c'était par le biais de Mark Gurman de Bloomberg. Si ces noms ont longtemps (depuis 2019 pour rOS) tenu la corde, le mois dernier, le journaliste a expliqué qu'Apple avait mis à jour ses plans et appellera finalement sa plateforme "xrOS". Le nom fait référence à la "réalité étendue" pour englober à la fois la réalité virtuelle et les expériences de réalité augmentée.



Plus récemment, plusieurs analystes ont prédit une introduction du casque AR/VR autour de son traditionnel événement médiatique de printemps. Une présentation plus complète pour les développeurs aura lieu lors de la WWDC 23 en juin, avant le lancement effectif du produit plus tard dans l'année. Il s'agit d'un casque haut de gamme, très cher, qui embarquera des dizaines de capteurs et caméras, deux ou trois écrans OLED, et qui sera bien évidemment très intégré à l'écosystème d'Apple.



Si le calendrier de lancement se confirme, il n'est pas surprenant de voir Apple préparer ses applications et services à gérer le futur casque et son système d'exploitation xrOS.