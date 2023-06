Apple Reality Pro : il faudrait 3 à 5 ans pour que le casque soit un succès grand public

Ces dernières années, Apple a dévoilé énormément de renouvellement de produits déjà existants, on a presque cru que l'entreprise avait une certaine crainte à se lancer sur de nouveaux marchés. Heureusement, ce n'est pas le cas, Apple a toujours cette force d'innovation et ce potentiel à révolutionner de nouveaux secteurs où la concurrence n'arrive pas à s'imposer auprès du grand public. Ce soir, Apple devrait présenter le Reality Pro, un casque à réalité mixte, si l'entreprise a de grosses ambitions avec ce nouveau produit, il devrait toutefois prendre du temps à devenir un succès auprès de ceux qui ne sont pas adeptes de la VR ou de l'AR.

3 à 5 ans, c'est le temps pour que le casque AR/VR devienne un énorme succès

Lors de sa sortie, l'iPhone n'a pas été un succès dès la première année, il a fallu convaincre des millions de personnes dans le monde qui n'avaient jamais eu de smartphones et leur prouver à quel point acquérir un iPhone allait changer leur quotidien et leur faciliter la vie pour une multitude d'activités. Sans surprise, cela a pris du temps et Apple a eu la chance d'avoir l'aide des opérateurs qui proposaient quasiment tous de tester l'iPhone dans leurs boutiques.



Avec son casque de réalité mixte, Apple va être confronté à la même étape qu'avec ses autres produits : faire découvrir, faire tester et convaincre de nouvelles personnes qu'acheter un casque AR/VR est bénéfique pour améliorer leur quotidien. Selon le bulletin d'information Sunday Power On de Mark Gurman, cela va prendre beaucoup de temps pour que l'Apple Reality Pro soit une référence pour le grand public. Le journaliste estime que la popularité du casque à réalité mixte d'Apple devrait arriver à un sommet dans 3 à 5 ans au mieux, il ne faut pas s'attendre à ce que le casque devienne aussi populaire qu'un iPhone quelques mois après sa sortie !

Ce qui va également dans le sens des déclarations de Mark Gurman, c'est qu'on sait que les premières générations de produits Apple comportent toujours des fonctionnalités manquantes et des caractéristiques qui pourraient être meilleures. Beaucoup de clients Apple préfèrent ne pas se jeter directement sur une première génération de produit et attendre un peu que le produit se perfectionne et se modernise davantage avec les 2e, 3e et 4e génération.



Le journaliste de Bloomberg se dit confiant concernant la réussite qu'aura ce nouveau produit, il affirme que s'il y a une entreprise qui peut mettre un coup de projecteur sur le marché des casques AR/VR, c'est forcément Apple :

Il est difficile de parier contre les prouesses de l'entreprise en matière de marketing, d'ingénierie et de vente. Si quelqu'un peut faire de cette catégorie de produits un succès, c'est Apple.

L'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023 aura lieu à l'Apple Park dès 19h00 (heure française), ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle génération de MacBook Air, le casque à réalité mixte qui enflamme les rumeurs depuis plusieurs années ainsi que les nombreuses mises à jour qui seront en bêta tout l'été et disponibles pour tous les clients dès la rentrée.

D'autres annonces ne sont bien évidemment pas exclues, le programme sera en tout cas bien plus chargé que les précédentes WWDC où Apple s'était principalement concentré sur les annonces logicielles.



