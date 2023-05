Si vous voulez essayer le casque Apple Reality Pro, armez-vous de patience

La disponibilité du casque de réalité augmentée/virtuelle (AR/VR) d'Apple, connu sous le nom de Reality Pro, sera vraisemblablement limitée et nécessiterait probablement un rendez-vous pour l'essayer en Apple Store. C'est ce que pensent nos amis de 9to5Mac, ce qui paraît logique. Il est possible que l'entreprise américaine suive une approche similaire à celle de l'Apple Watch en or d'origine, qui nécessitait non seulement un rendez-vous, mais également une visite en dehors de la salle de vente principale.

Un casque présenté la semaine prochaine

Bien que l'annonce officielle de Reality Pro soit attendue lors de la prochaine conférence WWDC 23, il s'agira probablement d'un teasing plutôt que d'un lancement en bonne et due forme. Les développeurs présents auront certainement l'occasion de l'essayer, mais le grand public devra se contenter d'une sorte de publicité destinée à susciter l'envie en prévision d'un lancement plus tard dans l'année.

© Concept Marcus Kane

Même si vous êtes développeur, à moins d'avoir été invité à Cupertino, vous devrez attendre la commercialisation qui devrait avoir lieu à l'automne. Apple ne laisse personne s'approcher d'un produit avant sa sortie, sauf, encore une fois, l'Apple Watch début 2015 que nous avions pu tester à Londres.

Organiser une démonstration du Reality Pro pourrait différer des autres produits Apple. Les rapports suggèrent qu'Apple ne prévoit de vendre qu'un seul casque par magasin et par jour, étant donné son prix élevé situé entre 2 000 et 3 000 $. Par conséquent, il sera bien gardé et les places seront chères. La firme pourrait mettre en place une procédure particulière comme chez les grands joailliers.

Cela pourrait rappeler la façon dont Apple avait organisé les démonstrations de l'Apple Watch Edition en or 18 carats. À l'époque, des rendez-vous privés étaient proposés pour une séance de démonstration et d'essayage d'une durée pouvant atteindre une heure. Bien que la Reality Pro soit moins chère que l'Apple Watch Edition, tester la VR nécessite les mêmes conditions.

Avec ça en tête, il sera très difficile d'obtenir un rendez-vous immédiatement après le lancement. Apple pourrait initialement cibler certains clients potentiels, tels que les développeurs. Ce sont eux qui vont faire, ou non, le succès du casque AR/VR de l'entreprise. Rappelons que Meta a du mal à convaincre ses employés d'utiliser ses casques Quest... Rendez-vous lundi prochain à 19 h, heure de Paris, pour découvrir le casque Apple, mais aussi iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 et plus encore.



Qui a déjà prévu de suivre la conférence parmi vous ?