L'application Horizon Worlds est si mauvaise que Meta force ses employés à l'utiliser

Il semble que Meta lutte fortement pour faire adopter son metaverse, même du côté de ses propres employés qui ne voient pas l'intérêt d'enfiler un casque de réalité virtuelle et d'utiliser la principale application de métavers, Horizon Worlds. À tel point qu'un mémo interne indique que l'entreprise "tiendra les managers responsables" de l'utilisation de cette application par leurs équipes.



Cette note divulguée par un confrère montre qu'Apple a raison de dire que le métavers n'est pas pour tout le monde et privilégie plutôt la réalité augmentée.

Sorti cet été en France, Horizon Worlds est un environnement de réalité virtuelle gratuit qui constitue la principale plateforme de métavers de l'entreprise. Voici comment le groupe décrit ce successeur spirituel de Second Life :

Une expérience sociale où vous pouvez explorer, jouer et créer avec d'autres personnes dans la réalité virtuelle.

Horizon vous invite à explorer un univers toujours plus vaste d'expériences virtuelles conçues et construites par l'ensemble de la communauté. Tout ce que vous voyez dans Horizon, y compris les places et les mondes créés par nos équipes chez Facebook, a été construit avec les outils de création Horizon. Dans Horizon, vous pouvez construire les choses que vous voulez voir et les lieux que vous voulez visiter.



Horizon vous permet de retrouver facilement vos amis ou d'explorer avec de nouvelles personnes. Une fois sur place, vous pouvez rejoindre un groupe pour discuter ensemble tout en naviguant sur Horizon et consulter les mondes présentés sur la place Horizon pour voir les nouveautés. Vous pouvez également naviguer dans le menu, où vous pouvez rechercher les mondes publiés dans Horizon par leur nom et trouver de nouveaux endroits à explorer.