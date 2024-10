Apple teste une application pour le diabète sur ses employés

Gurman nous dévoile l'existence d'une application en interne d'Apple qui permet d'aider les personnes (les employés ici) atteintes d'un prédiabète. Un sujet qui tient à cœur à la marque et qu'elle compte bien à terme ajouter à ses fonctions santé pour le grand public.

Pourquoi pas un jour dans nos iPhone à tous

Mark Gurman de Bloomberg, qui nous apprend énormément de choses chaque année, vient de révéler l'existence d'une application de prévention contre le diabète conçue par Apple. Une app dédiée à la santé et totalement indisponible pour le grand public.



Comme il l'indique, elle est réservée à certains employés volontaires de l'entreprise, possédants un prédiabète (une glycémie), autrement dit un taux de sucre dans le sang plus élevé que la moyenne. Une sorte de test à grande échelle en interne qui a pour but de travailler sur les futures fonctionnalités autour de ce sujet avant de se lancer officiellement.

Son objectif, aider les participants à sélectionner des aliments adéquats et les conseiller sur les changements à apporter dans leur quotidien et leur mode de vie. L'idée finale d'Apple, assister des millions de personnes et leur éviter d'atteindre un diabète de type 2, bien plus grave. Le fameux capteur de glycémie de l'Apple Watch qui ne cesse de traverser les rumeurs année après année mais qui ne devrait pas voir le jour avant minimum 3 à 7 ans.



En attendant de réussir cette prouesse technologique, la pomme croquée pourrait reprendre le système de cette application secrète pour l'incorporer dans l'application Santé des iPhone, iPad et Apple Watch. Ce serait un excellent début. Une simple hypothèse, rien de concret.