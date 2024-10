Orange teste une application sur Apple TV, Android TV et Fire TV

L'opérateur historique, Orange, prépare la sortie d'une application de streaming sur Apple TV et Android TV. Avant de la proposer au plus grand nombre, l'ex France Télécom lance un test auprès de quelques abonnés.



Ce nouveau service pourrait, à terme, signer la fin des box "player". Orange a déjà lancé cette application "Orange TV" en Espagne, avec succès.

Un test grandeur nature

Depuis le mois d'août 2023, nous savons qu’Orange développe une application pour Android TV et Apple TV. Désormais, l'opérateur numéro un cherche à recruter des testeurs pour s'assurer qu'Orange TV est en capacité de plaire à ses clients. Si vous êtes intéressé, sachez qu'il faut s'inscrire sur le site Le Lab, une plateforme créée par l'entreprise pour tester des innovations à venir auprès de certains utilisateurs.

Dans le cas présent, l’opérateur recrute des personnes ayant soit une TV connectée soit un boîtier connecté non Orange. Autrement dit, il s'agit des trois systèmes les plus vendus, à savoir Android TV et Fire TV, mais aussi et surtout l'Apple TV. Il est intéressant de noter que Samsung a déjà droit à une application Orange TV, mais pas les autres marques comme LG. Ces dernières sont éligibles au test.



Notez que si vous êtes sélectionné, vous ne pourrez pas partager votre avis ou des captures pendant toute la durée du test. L'entreprise espère avoir des retours pertinents pour améliorer l'expérience avant la version finale.



Qui attendait une application Orange TV sur Apple TV parmi vous ? Enfin une réponse à OQEE de Free et à l'application Bouygues TV sur tvOS.



PS : voici l'app Orange TV espagnole qui comprend déjà pas mal de fonctionnalités.

L'application TV d'Orange vous permet d'accéder aux meilleurs contenus de divertissement où et quand vous le souhaitez. Avec cette application, vous disposerez de la série exclusive Canal Series, ainsi que d'une large gamme de chaînes de films, de séries, de sports, de documentaires et d'art de vivre, complétée par plus de 40 000 contenus à la demande et des avant-premières de vidéoclubs, avec des nouveautés chaque semaine.

Depuis votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez profiter de la fonction Start Over, qui vous permet de regarder un programme qui a déjà commencé depuis le début, et Last 7 Days, pour regarder n'importe quel programme diffusé au cours de la dernière semaine en accédant au guide des programmes ou à la section A la carte. Vous pouvez également visionner les enregistrements que vous avez effectués à partir d'autres appareils, programmer de nouveaux enregistrements et télécharger du contenu pour le visionner hors ligne.

Télécharger l'app gratuite Orange TV