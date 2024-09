Depuis le lancement d’Apple TV+, Apple fait tout pour faire décoller la part de marché de son service de streaming. Cependant, face a des géants comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video, ce n’est pas simple de s’imposer. Pour augmenter sa visibilité, Apple a acquis au fil des années plusieurs partenariats stratégiques avec Microsoft, Sony ou encore avec des géants du marché des téléviseurs connectés. Malheureusement, les résultats sont assez décevants, Apple TV+ est toujours considéré comme un « petit » service de streaming. L’une des prochaines étapes dans le déploiement d’Apple TV+ va probablement vous surprendre…

Apple TV+ sur Android, le projet est bien réel

Après Apple Music qui fait un carton sur le Google Play Store depuis sa disponibilité, une nouvelle application développé par Apple pourrait bientôt voir le jour sur le système concurrent d’iOS. Apple aurait pour ambition de proposer prochainement une application « Apple TV » dans l’écosystème Android. Cette application qui serait disponible sur les smartphones et tablettes Android offrirait la même expérience qu’on connaît sur iPhone et iPad :

Un accès aux contenus en achat/location

Un accès aux contenus originaux d’Apple TV+ (avec un abonnement)

Cette approche permettrait à Apple d’obtenir un avantage considérable qui profite déjà à ses concurrents : atteindre plus facilement les plus de 3 milliards de personnes qui utilisent un appareil Android au quotidien. Pour Apple TV+, cette application sur Android pourrait être une bouffée d’oxygène et un nouveau dynamisme pour les nouvelles souscriptions avec une période d’essai de 7 jours.

Une offre d’emploi

Cette indiscrétion ne vient pas d’un leaker ou même d’une rumeur, elle vient directement du site d’Apple dédié aux offres d’emplois. Le géant californien explique rechercher un développeur Android à San Diego et voici ce que dit l’annonce :

L’équipe de l’application Apple TV recherche un ingénieur senior Android proactif, travailleur et expérimenté pour diriger le développement de nouvelles fonctionnalités amusantes et aider à construire une application utilisée par des millions de personnes pour regarder et découvrir la télévision et le sport. Si vous êtes orienté produit et que vous avez un intérêt pour la télévision/le sport, cette opportunité est idéale et exceptionnelle pour vous. En tant qu’ingénieur de notre équipe, vous concevrez et architecterez une application sophistiquée, interagirez avec d’autres membres d’Apple sur des fonctionnalités multiplateformes, superviserez le travail de développeurs moins expérimentés et construirez des systèmes à utiliser par des développeurs tiers. Vous connaissez les meilleures pratiques de développement, êtes à l’aise avec de grandes bases de code, pouvez créer des outils et des frameworks, et pouvez gérer plusieurs projets simultanément. Nous sommes une petite équipe d’ingénierie mais efficace. Grâce à votre grande attention aux détails, vous pourrez collaborer avec les équipes de conception et de marketing, et trouver les meilleures solutions aux problèmes importants, toujours en gardant l’utilisateur à l’esprit.

Comme on peut le constater dans l’annonce, Apple cherche un profil bien précis pour son application Android. Cette annonce montre également qu’un projet est en cours et que l’application Apple TV sur Android pourrait probablement voir le jour au cours de 2024 ou l’année prochaine.



Actuellement, l’application Apple TV est disponible sur une multitude de plateformes, y compris les téléviseurs intelligents de Samsung, LG, Sony et Vizio, ainsi que sur les appareils de streaming Roku, Amazon Fire TV et les consoles de jeu PlayStation 5 et Xbox Series X. Cette expansion au-delà de l'écosystème Apple montre les efforts de l'entreprise pour rendre son service accessible à un public plus large, facilitant ainsi l'accès à ses contenus pour les utilisateurs quel que soit leur appareil préféré.