L'application Apple TV va subir un gros rafraîchissement (màj : tvOS 17.2)

Cela fait plusieurs années que nous avons toujours la même interface pour l'application Apple TV que ce soit sur l'Apple TV 4K/HD ou sur les appareils hors de l'écosystème pommé. Selon une récente indiscrétion de Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare un important changement pour sa célèbre application. On vous explique exactement à quoi vous attendre !

Un énorme rafraîchissement qui va faire du bien

Apple est sur le point de proposer un nouveau design de son application Apple TV, l'objectif sera d'intégrer de manière plus harmonieuse ses différents contenus vidéo, afin que l'utilisation soit plus agréable et que l'utilisateur trouve plus rapidement ce qu'il veut lors de sa navigation. La version rénovée de l'application est attendue pour décembre, coïncidant avec une mise à jour du logiciel tvOS, il est probable que la mise à jour de l'app soit disponible dans tvOS 17.2 avant les fêtes de fin d'année.



Initialement lancée en 2016, l'application Apple TV sert de plateforme centralisée pour le contenu d'iTunes, d'Apple TV+, des chaînes sportives en direct et des offres externes telles que Disney+ ou Amazon Prime Video. L'une des modifications à venir va concerner les contenus en location/achat des applications tierces, ils vont tout simplement disparaître de l'app !

Également, les sections dédiées aux films et aux séries de l'application iTunes Store sur iPhone et iPad seront retirées. L’objectif principal est de rediriger davantage d'utilisateurs vers l'application TV centrale, qui se situe au cœur de la stratégie vidéo en expansion d'Apple.



Dans cette version rénovée, les utilisateurs auront la possibilité de s'abonner à Apple TV+ ainsi qu'à des services vidéo tiers comme Starz et Paramount+. L'interface rénovée intégrera un panneau latéral permettant une navigation aisée entre les catégories de vidéos, emboîtant le pas à une esthétique similaire à celle de Netflix. Ce rafraîchissement ne se limitera pas à l'Apple TV 4K, l'application sera également modifiée sur les téléviseurs connectés.

Avec ces modifications substantielles, Apple espère non seulement améliorer l’expérience utilisateur, mais aussi renforcer sa position dans l'arène du streaming vidéo, en créant un point central pour divers services et contenus.

Aperçu de la nouvelle interface

Mise à jour du 26/10 : Avec iOS 17.2, Apple a bel et bien revu l'interface de l'application Apple TV. Dans la première bêta de tvOS 17.2, Apple a mis à jour son application Apple TV, facilitant la navigation et la recherche de contenus à regarder. Une barre latérale dédiée accueille les contenus de différentes apps et services de streaming, y compris l'Apple TV+.