Première bêta pour iOS 17.2, tvOS 17.2, watchOS 10.2 et macOS 14.2

Apple vient de lancer la première version bêta d'iOS 17.2 pour les iPhone et d'iPadOS 17.2 pour les iPad auprès des développeurs. Dans le même temps, d'autres mises à jour bêta ont été proposées pour d'autres produits Apple, comme macOS Sonoma 14.2 pour Mac, watchOS 10.2 pour Apple Watch ou encore tvOS 17.2 pour l'Apple TV.

iOS 17.2 / iPadOS 17.2

Nous ne savons pas encore ce que contient la deuxième bêta d'iOS 17.2, mais plusieurs fonctionnalités d'iOS 17 n'ont pas été incluses dans la version finale, comme l'application Journal, les listes de lecture collaboratives d'Apple Music... Apple a déclaré que toutes ces fonctionnalités seraient intégrées à une prochaine mise à jour et qu'il est donc probable que certaines soient intégrées à la mise à jour iOS 17.2.

Nouveauté iOS 17.2

L'application "Journal" d'Apple a été ajoutée, cette app permet d'enregistrer vos pensées, activités quotidiennes, vos idées... Vous pouvez y intégrer des séances d'entraînement, des musiques ou encore des photos. L'app est protégé par Face ID pour chaque accès.

Ajout de la prise en charge de la vérification de la clé de contact iMessage. Destiné à ceux confrontés à des "menaces numériques exceptionnelles", comme les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les officiels gouvernementaux, iMessage Contact Key Verification offre la possibilité de confirmer l'identité de l'interlocuteur avec lequel ils échangent.

Lancement des playlists Apple Music collaborative que vous pouvez modifier à 2, 3, 4 ou plus !

Ajout d’une playlist « Favoris » afin de retrouver toutes les musiques où vous avez appuyez sur la petite étoile afin de la désigner comme une musique préférée (nouveauté d’iOS 17.1 sortie hier soir)

Petite nouveauté du côté du bouton « Action » de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, Apple ajoute maintenant une option « Traduction » dans les réglages d’iOS 17. Pour rappel, la traduction d’Apple permet de traduire les langues suivantes : le chinois, l'anglais, le néerlandais, le français, l'allemand, l'indonésien, l'italien, l'espagnol, le coréen, le japonais, le polonais, le portugais, le russe, le thaï, le turc, l'ukrainien et le vietnamien.

La Dynamic Island affiche maintenant une animation dynamique lors d’une traduction en cours. Voici à quoi ça ressemble via le tweet (post) de BrandonButch.

Nouveau widget météo avec un maximum d’informations sur les prévisions à venir ! Un aperçu via le tweet (post) de Mark Gurman.

Apple ajoute les autocollants de réponse sur iMessage. Il suffit d'appuyer longuement sur une bulle que vous avez reçu puis d'appuyer sur "Ajouter un autocollant".

Désactivation de l'historique d'écoute sur Apple Music. Si vous prêtez votre iPhone à un proche, vous pouvez désactiver manuellement l'historique de ce qu'il va écouter. Cette fonctionnalité permet de ne pas mélanger ses préférences musicales avec les vôtres.

Apple aoute l'alerte d'urgence "sensibilisation locale", cette nouveauté qui se trouve dans "Notifications" permet d'améliorer votre position géographique communiquée aux secours, ce qui offre une meilleure précision, rapidité et fiabilité dans les alertes d'urgence.

Ajout d'un widget "horloge numérique".

Apple permet maintenant sur les fiches de contact d'écrire un nom avec une couleur spécifique.

L'application Livres d'Apple affiche maintenant une nouvelle animation pour la rotation des pages.

Dans "AirPlay et Handoff" dans les réglages, on retrouve une nouvelle fonctionnalité "Récepteur AirPlay", Apple la décrit comme une fonction pour "diffuser ou partage du contenu d'Apple Vision Pro sur votre iPhone.

Les Memoji ne sont plus juste des visages, vous pouvez désormais leur ajouter un corps.

Aux États-Unis, l'application Apple News ajoute désormais la prise en charge des Live Activities.

Apple a supprimé les onglets distincts pour les films et les séries de télévision dans la section Store de l'application Apple TV sur l'iPhone et l'iPad.

MacOS 14.2 Sonoma

La bêta 1 de macOS Sonoma 14.2 arrive à peine 24 heures après la sortie de macOS 14.1 Sonoma en version finale pour tous les utilisateurs. Aucun changement visible n'est à noter, mais il est certain que cette version sera liée aux évolutions d'iOS 17.2.



Plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la WWDC 23 en juin n'ont pas été intégrées à la version finale de macOS Sonoma. Les ajouts que nous attendons sont les widgets musicaux interactifs, les améliorations d'iCloud Sync, l'option d'utilisation des autocollants dans Messages, la détection intelligente des formes et le remplissage automatique amélioré pour les documents et formulaires PDF, une option pour compléter les mots en appuyant sur la barre d'espace, des listes de lecture collaboratives dans l'application Musique, et une liste de lecture des chansons préférées.

Si vous êtes développeurs, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la première bêta de macOS 14.2.

WatchOS 10.2

Du côté de l’Apple Watch, à partir de la Series 4 jusqu'à la Series 9 / Ultra 2, les développeurs ont le droit à la bêta 1 de watchOS 10.2. Pour installer la mise à jour bêta, les développeurs devront ouvrir l'application Apple Watch sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Mise à jour logicielle" sous "Général" dans Réglages, et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

Nouveauté de la bêta

Dès que nous avons plus d'informations, on met à jour l'article...

tvOS 17.2

Enfin, tvOS 17.2 passe également à la bêta 1. Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant à la version bêta via l'application Réglages de l'Apple TV.



Les mises à jour de tvOS sont souvent mineures par rapport aux autres mises à jour de systèmes d'exploitation et se concentrent principalement sur les corrections de bogues et les petites améliorations plutôt que sur des changements notables vers l'extérieur.

Nouveautés tvOS 17.2