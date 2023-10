iOS 17.2 ajoute la vérification de la clé de contact iMessage

Outre la nouvelle application Journal, les mises à jour iOS 17.2 et macOS 14.2 ajoutent la prise en charge de la vérification de la clé de contact iMessage, une fonctionnalité qu'Apple a présentée pour la première fois en décembre de l'année dernière dans le cadre de son engagement pour la confidentialité.

Une sécurité hors-norme

Conçue pour les personnes confrontées à des "menaces numériques extraordinaires", telles que les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les fonctionnaires, la fonction "iMessage Contact Key Verification", initialement annoncée avec iOS 16.6, permet de vérifier l'identité de la personne avec laquelle on correspond. Elle est disponible dès aujourd'hui dans les bêtas iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2 et watchOS 10.2.

Les utilisateurs d'iPhone, d'iPad ou de Mac qui ont activé la vérification de la clé de contact d'iMessage seront avertis si une entité malveillante parvient, d'une manière ou d'une autre, à pénétrer dans les serveurs de données et à écouter une conversation.



La fonction comprend également un code de vérification du contact qui peut être utilisé en personne ou sur FaceTime. De quoi éviter les scandales Pegasus par exemple. Apple se positionne clairement sur la sécurité.

Avec la vérification de la clé de contact d'iMessage, les utilisateurs peuvent choisir de vérifier davantage qu'ils n'envoient des messages qu'aux personnes qu'ils souhaitent contacter. La vérification des clés de contact utilise la transparence des clés pour permettre de vérifier automatiquement que le service de distribution des clés d'iMessage renvoie les clés de l'appareil qui ont été enregistrées sur une carte vérifiable et contrôlable. Lorsqu'un utilisateur active la vérification de la clé de contact, il est informé de toute erreur de validation directement dans la transcription de la conversation de Messages et dans les réglages de l'identifiant Apple.



Pour une sécurité encore plus élevée, les utilisateurs de la fonction de vérification de la clé de contact d'iMessage peuvent comparer un code de vérification du contact en personne, sur FaceTime ou par le biais d'un autre appel sécurisé. Ils peuvent également choisir de créer ou de modifier un contact et d'enregistrer une clé publique pour activer la vérification de la clé de contact avec cette personne.

Pour utiliser la vérification de la clé de contact iMessage, tous les appareils connectés à un compte iCloud doivent avoir la version bêta d'iOS 17.2, de macOS 17.2 ou de watchOS 10.2.