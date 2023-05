iOS 16.6 inclus la vérification de la clé de contact iMessage

Apple a publié aujourd'hui les versions bêta d'iOS 16.6 et d'iPadOS 16.6, qui semblent inclure la fonctionnalité de vérification de la clé de contact iMessage. Cependant, il n'est pas encore clair si cette fonctionnalité est entièrement activée dans la première version bêta. En tout cas, voici à quoi cela va servir.

Un outil pour sécuriser ses échanges sur iPhone

Dans l'application Réglages, un paramètre de vérification de la clé de contact iMessage est disponible, mais son activation ne semble pas activer la fonctionnalité. Il est possible que d'autres paramètres, tels que les clés de sécurité, doivent également être activés ou que la fonctionnalité ne soit pas encore entièrement implémentée.

Annoncée à la fin de l'année dernière, la vérification de la clé de contact iMessage est destinée à offrir une sécurité avancée aux utilisateurs d'Apple qui font face à des menaces numériques importantes. Apple souhaite que cette fonctionnalité soit utilisée par des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des fonctionnaires et d'autres personnes exposées à des attaques numériques malveillantes de la part d'acteurs soutenus par un État ou d'autres entités malveillantes.



La vérification de la clé de contact iMessage permet aux utilisateurs d'appareils Apple de s'assurer qu'ils communiquent avec les personnes qu'ils souhaitent contacter, et non avec une entité malveillante qui aurait pu intercepter un message ou écouter une conversation. Lors d'une conversation entre deux personnes ou plus ayant activé la vérification de la clé de contact iMessage, Apple enverra une alerte si les serveurs sont compromis et que la conversation est vulnérable à une intrusion.



Les utilisateurs activant cette fonctionnalité peuvent également comparer un code de vérification de contact en personne, via FaceTime ou avec une autre application sécurisée pour renforcer l'identification de l'interlocuteur.



Apple a annoncé que la vérification de la clé de contact iMessage serait disponible sur l'iPhone et d'autres appareils Apple à partir de 2023, et il s'agit d'une des fonctionnalités les plus attendues dans iOS 16. Elle a d'ailleurs été annoncée en même temps que les clés de sécurité pour Apple ID, une fonctionnalité qui a été activée dans iOS 16.3.