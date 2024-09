Comment sécuriser iMessage avec la validation de la clé de contact

Apple a livré iOS 17.2 à tous les utilisateurs hier soir. Si les nouveautés sont nombreuses comme les vidéos spatiales ou l'application Journal, Apple a également ajouté une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour iMessage. Baptisée Contact Key Verification (Validation de la Clé de Contact en français), cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'être plus sûrs d'envoyer des messages aux bonnes personnes. Pour en savoir plus, lisez la suite afin de comprendre comment ça fonctionne et comment activer la validation de la clé de contact dans iMessage.

À quoi ça sert la clé de contact sur iMessage

Apple explique dans un nouveau document de support que, lorsqu'elle est activée, la fonction facultative de vérification des clés de contact émet des alertes automatiques si les services de distribution des clés iMessage renvoient des données non vérifiées (par exemple, si un appareil non reconnu a été ajouté à un compte iMessage).



Ce système vaut pour les échanges par message, par appels et par FaceTime. Une fois de plus, Apple prend ses concurrents de court avec une nouvelle fonctionnalité de sécurité.



Même si un très faible pourcentage d'utilisateurs d'iPhone peut avoir besoin d'une sécurité de ce niveau, l'avantage est qu'en l'activant, vous ne réduisez pas les fonctionnalités de votre iPhone ou d'iMessage. À contrario du mode isolement qui restreint les possibilités.

Comment activer la validation de la clé de contact d'iMessage ?

Avant de commencer, il faut savoir que tous les appareils connectés à votre compte iCloud doivent fonctionner sous iOS 17.2, macOS 14.2 ou watchOS 10.2 avant d'activer cette fonction.



Ensuite, suivez le tutoriel :

Ouvrir l'application Réglages sur votre iPhone. En haut, touchez votre nom. Glissez vers le bas et choisissez "Validation des clés de contact". Activez "Validation dans iMessage". Suivez les instructions pour activer la vérification de la clé de contact.

Qui pense l'activer sur tous ses appareils ? Pourquoi ?