Comment éviter l'activation accidentelle du Camera Control sur iPhone 16

Depuis trois mois, les retours sur l'iPhone 16 sont globalement positifs. Cependant, le nouveau bouton Camera Control fait l'objet de critiques. Pour répondre à ces retours, Apple a introduit une nouvelle option permettant de désactiver complètement le bouton lorsque l'écran est éteint, afin d'atténuer les activations accidentelles.

iOS 18.2 : nouvelle option de gestion du Camera Control

Cette année, Apple Intelligence a attiré toute l'attention lors de la sortie de l'iPhone 16. Cependant, une autre nouveauté majeure a également fait son apparition : le Camera Control, ou "Commande de l'appareil photo" en français. Ce nouveau bouton, installé sur le côté droit de l'appareil, permet de prendre des photos et de naviguer dans les paramètres sans toucher l'écran.

Malgré cela, la communauté considère cette innovation comme inutile et peu pratique. En plus de sa limitation à une utilisation horizontale et réservée aux droitiers, le bouton s'active parfois par erreur, sans même que l'utilisateur ne le touche. Pire encore, ces activations accidentelles se produisent souvent lorsque l'iPhone est dans une poche ou un sac. Heureusement, la marque a corrigé ce problème avec sa dernière mise à jour.



Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité dans iOS 18.2 pour les modèles d'iPhone 16 afin de prévenir les activations accidentelles de l'appareil photo. Cette option innovante, qui s'active dans les paramètres, exige que l'écran de l'iPhone soit allumé avant que le Camera Control ne réagisse. Elle arrive aux côtés de Visual Intelligence, qui permet d'avoir des informations en direct sur votre environnement, mais seulement sur iPhone 16.

Comment activer cette fonctionnalité

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone 16. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Luminosité et affichage. Recherchez la section Commande de l'appareil photo. Activez l'option Exiger l'écran allumé.

Cette option est particulièrement utile pour ceux qui trouvent que le bouton Camera Control est trop sensible et peut entraîner des activations non désirées. En activant cette option, vous ajoutez une couche de sécurité supplémentaire pour éviter que l'appareil photo ne s'ouvre accidentellement dans votre poche ou sac. Entre nous, certains aimeraient même qu'Apple assume son erreur et retire ce bouton dès l'iPhone 17 l'année prochaine.