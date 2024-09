Bouton Camera Control : voici tout ce qu’on peut faire

Les iPhone 16 standards et Pro bénéficient d’un nouveau bouton sur le côté, celui-ci s’appelle « Camera Control ». Comme son nom l’indique, ce bouton est directement en lien avec l’application « Appareil photo » de votre iPhone, il vous permet d’ouvrir instantanément l’appareil photo et vous offre quelques interactions intéressantes.

Le bouton Camera Control

Avec l’arrivée des iPhone 16, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité très sympathique pour les amateurs de photographie et les créateurs de contenu : le bouton Camera Control. Placé sur le côté droit, juste sous le bouton d’alimentation, ce bouton permet d’interagir avec l’appareil photo de manière fluide et intuitive. Voici un tour d’horizon de ce que ce bouton apporte à l’expérience utilisateur.



Le bouton Camera Control est conçu avec soin, à l’image des standards de qualité d’Apple. Il est recouvert de cristal de saphir pour une texture lisse et résistante aux rayures et il est entouré d’acier inoxydable, ce qui renforce sa durabilité. Pour éviter tout déclenchement accidentel, Apple a intégré un capteur de force ainsi qu’un retour haptique, l’utilisateur devra effectuer une certaine pression sur le bouton pour le déclencher et aura un retour par une petite vibration.

Une palette d’interactions pour tous vos besoins

Le bouton Camera Control ne se limite pas à une simple ouverture de l’appareil photo. Grâce à plusieurs niveaux d’interaction, il permet de contrôler toutes les étapes de la capture d’images et de vidéos. Voici les différentes commandes possibles :

Appui unique : ouvre l’application Appareil photo par défaut, ou une application tierce si vous avez modifié vos paramètres.

Appui unique avec l’appareil photo ouvert : prend immédiatement une photo.

Appui et maintien : lance l’application Appareil photo et démarre directement un enregistrement vidéo.

Appui léger : déclenche des commandes avancées telles que le zoom, le verrouillage de la mise au point et de l’exposition.

Double pression légère : ouvre un menu d’aperçu permettant de contrôler des paramètres comme l’exposition ou la profondeur de champ.

Balayage de gauche à droite ou de droite à gauche : ajuste des réglages tels que le zoom, l’exposition ou la profondeur de champ (en temps réel).

Cette multitude d’options assure une personnalisation de chaque prise de photo, tout en s’adaptant aux préférences de l’utilisateur.

Compatibilité avec des applications tierces

Apple n’a pas oublié les créateurs de contenu qui utilisent des applications externes pour leurs photos et vidéos. Le bouton Caméra est entièrement compatible avec des applications populaires comme Snapchat ou Instagram. Les développeurs qui sont intéressés pour exploiter ce nouveau bouton devront quand même le prendre en charge dans une future mise à jour de leur app qu’ils devront distribuer sur l’App Store. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucune restriction, c’est open-bar pour les développeurs !

Une dose d’intelligence artificielle

Dans une prochaine mise à jour d’iOS 18, Apple prévoit d’ajouter une fonctionnalité encore plus impressionnante pour ce bouton Camera Control : l’intégration d’une IA permettant de pointer l’appareil photo vers un objet ou un animal et d’obtenir instantanément des informations. Cela pourrait inclure la reconnaissance d’oiseaux ou de chiens, des détails sur un monument historique, des avis et horaires d’ouverture d’un restaurant… le tout avec des recherches en ligne via Google ou ChatGPT pour des informations supplémentaires.