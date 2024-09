Voici enfin l'application Final Cut Camera d'Apple !

Pendant la conférence présentant les nouveaux iPad Air M2 et iPad Pro M4 du mois dernier, Apple a également annoncé des mises à jour pour Final Cut Pro et une nouvelle application iPhone appelée Final Cut Camera, qui promet des contrôles de caméra professionnels pour le tournage de vidéos. La sortie était prévu pour "plus tard ce printemps", mais nous sommes au premier jour de l'été, sans Final Cut Camera.



: finalement, Apple a lancé sa nouvelle app quelques heures après notre papier ! Vous pouvez la télécharger en fin d'article.

C'est quoi Final Cut Camera

Apple décrit Final Cut Camera comme une "toute nouvelle application de capture vidéo" qui permet aux créateurs de "se connecter sans fil et de diriger à distance chaque angle de la vidéo à l'aide de puissantes commandes professionnelles". Bien que l'application ait d'abord été présentée comme un outil complémentaire permettant de contrôler la caméra de l'iPhone à partir de l'iPad, elle fonctionnera également sur l'iPhone en tant qu'application autonome. Et ça, c'est vraiment intéressant pour tous les possesseurs d'un téléphone Apple.

Final Cut Camera permettra aux utilisateurs de régler des éléments tels que la balance des blancs et la mise au point manuelle, tout en surveillant les zèbras et en mesurant l'audio. Elle permet également de contrôler la sensibilité ISO et la vitesse d'obturation, tout en facilitant le passage d'une résolution à l'autre et d'un format vidéo à l'autre.



Lorsqu'elle est associée à un iPad, l'application reflète également la caméra de l'iPhone, de sorte que les utilisateurs peuvent contrôler tous ces paramètres depuis le grand écran, idéal lorsque l'iPhone est posé sur un trépied, par exemple.



Final Cut Camera devrait être lancé en même temps que les nouvelles versions de Final Cut Pro pour iPad et Mac, qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités telles que Live Multicam et la prise en charge des flux de travail avec stockage externe sur l'iPad, ainsi que des outils basés sur l'IA sur le Mac. De quoi faire briller les derniers iPad Pro M4, iPad Air M2 et autre Mac M3.

Live Multicam est une nouvelle solution innovante permettant aux utilisateurs de capturer jusqu'à quatre angles différents d'une même scène, qu'ils travaillent avec leurs propres appareils ou qu'ils collaborent avec d'autres.

Attention, certaines fonctionnalités nécessitent une puce A13 Bionic, d'autres un iPhone 15 Pro ou encore un abonnement.

Date de sortie prévue

Comme vous pouvez le constater, l'été commence aujourd'hui 20 juin en France, et Apple n'a toujours pas lancé sa nouvelle application.



On peut supposer que la sortie aura lieu avec iOS 17.6, qui vient d'entrer en bêta. Il est probable que le logiciel soit publié au grand public au courant de l'été, laissant la place à des apps tierces comme Kino ou Blackmagic Camera.

Télécharger l'app gratuite Final Cut Camera